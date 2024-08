Quand le Joker cessa de rire, tout Gotham retient sa respiration

Nul besoin de redire toute l’affection que je porte au Joker : depuis la lecture de The Winning Card, un summum de sadisme et de cruauté, j’ai acheté du fond de teint blanc, un rouge à lèvre couleur sang et me suis fait teindre les cheveux en vert. Et toute la rédaction a suivi le mouvement — seul le bain d’acide a été épargné, jugé trop contraignant. La rentrée littéraire s’annonce drôle… hilarante, même : on a prévu le gaz à cet effet.

Alors quid de cet album Joker – L’Homme qui cessa de rire ? Pourquoi ne plus rire, quand on est un clown, aux manières certes violentes, à la répartie assassine (et pas que la répartie) et doté d’un compas moral qui a depuis longtemps perdu le nord ? Eh bien, dans la perspective de réinventer l’un des antagonistes les plus emblématiques de l’histoire des comics, Matthew Rosenberg a frappé fort. Pour le prix d’un Joker, il nous en offre deux.

L’un est parti à Los Angeles, considérant qu’il n’avait plus rien à attendre de Gotham. Non sans avoir, sur la route, massacré nombre de chefsde gangs et autres parrains de la mafia. Et cet emménagement dans la Cité des Anges s’est opéré très officiellement, avec diffusion d’une émission spéciale en direct. Sauf qu’à Gotham, jaillit un autre Joker, qui entend bien reconquérir le royaume dont il fut spolié.

Et accessoirement, mettre un terme à l’imposture de cet autre clown qui a usurpé son identité — même chez les super vilains, on respecte l’identité, c’est souvent ce qui vous définit en tant que criminels accomplis. Certains ont déjà essayé, ils ont eu des problèmes…

De LA à Gotham, l’affrontement fait rage, sans trop prêter attention aux dommages collatéraux : fallait pas arrêter votre tête devant le canon de ce revolver, ma bonne dame, enfin !

Matthew Rosenberg, connu pour ses intrigues sombres et psychologiquement intenses, maintient une atmosphère oppressante et imprévisible tout au long de la série. Le dialogue est souvent incisif, reflétant la nature instable et dérangeante du Joker. Une narration captivante, d’un bout à l’autre, tant on se fait balader par ces deux figures du Mal, convaincues l’une comme l’autre d’avoir affaire à un imposteur.

Ce qui joue plus encore sur l’ambiance, ce sont ces incises dans l’ensemble du récit : des histoires de quelques pages qui retracent des aventures Joker… et aboutiront à expliquer l’origine de qui est qui et pourquoi un second Joker a fait surface. Graphiquement, ces épisodes qui ponctuent l’intrigue sont présentés avec une approche radicalement différente : une mise en abyme approfondissant la folie chaotique du personnage.

En outre, un narrateur intervient en voix off pour raconter des blagues dans le plus pur style jokerien, entre humour noir et absurde macabre. Un troisième récit qui entrecoupe les deux autres, juste en quelques phylactères bien sentis et délicieux.

Visuellement, Carmine Di Giandomenico apporte une contribution significative à l’atmosphère de la série. Son style, caractérisé par des traits dynamiques et une utilisation audacieuse des ombres, renforce le caractère torturé du Joker. L’artiste excelle dans la représentation de la violence et de la folie, éléments centraux du récit.

L’une des forces de la série réside dans l’interaction des personnages. Outre les deux Jokers, des figures emblématiques de l’univers de Gotham comme Jason Todd, Manhunter, et Ravager jouent des rôles cruciaux.

Loin de se borner à des faire-valoir, ces personnages secondaires apportent des nuances à l’intrigue et enrichissent les dynamiques de pouvoir et de folie. Jason Todd, en particulier, se distingue par son rôle dans l’ultime confrontation, mettant en lumière son propre traumatisme lié au Joker.

Le style narratif de Rosenberg, combiné aux illustrations souvent saisissantes de Di Giandomenico, offre une lecture sombre et dérangeante, à l'image Clown. Pour les amateurs de comics, cette série reste une exploration fantastique du chaos incarné qu'est le Joker.

À paraître le 30 août.