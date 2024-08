Le Portait de Dorian Gray, à la sauce Netflix : Oscar Wilde revisité

Autant le dire franco : l'adaptation prendra des libertés considérables par rapport au roman Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. L'intrigue se déroule désormais dans le cadre moderne de l'industrie de la beauté – selon les créateurs, ce secteur reflèterait la fascination contemporaine pour la jeunesse éternelle et la perfection physique.

Portrait pour trait

Les personnages principaux, Dorian Gray et Basil Hallward, sont transformés en deux frères, Doran (si, si...) et Basil Gray, ce qui représente un changement significatif par rapport au texte original. Dans une lettre écrite en 1894, Wilde confie que le livre « contient beaucoup de moi-même – Basil Hallward est ce que je pense être… Dorian est ce que j'aimerais être – dans d'autres âges, peut-être. »

Ce choix narratif a provoqué des critiques concernant la possible suppression des thèmes homoérotiques qui sous-tendent l'œuvre de Wilde. Ne manque plus qu'un compte TikTok au nom de Oscar W., et l'on gambadera bien en plein modernité.

Quid des thèmes homoérotiques ?

L'histoire raconte les aventures de Dorian Gray, un jeune homme dont le portrait est réalisé par son ami Basil. Après avoir conclu un pacte avec le diable, Dorian découvre que c'est le tableau qui subit les ravages du temps à sa place. Tandis qu'il conserve son apparence juvénile et sa beauté intacte, le portrait se détériore progressivement, reflétant ses excès et sa chute dans l'hédonisme.

Dorian est poussé à embrasser un hédonisme téméraire et cette quête désespérée de plaisirs le mène finalement Dorian à une vie de débauche, où il en vient à commettre des meurtres. Finalement, Dorian tuera Basil dans un accès de rage à cause du sort du tableau défiguré, avant de finalement retourner le couteau contre le tableau également.

L'un des aspects les plus controversés de cette adaptation est la crainte que l'essence même de l'œuvre originelle soit altérée – comprendre : on est déjà tellement loin qu'au bout d'un moment, on se demandera si le lien avec le roman publié en 1890 ne tient pas qu'au titre.

Car ce dernier est connu pour ses sous-entendus homoérotiques, un point qui fut scandale à l'époque de sa publication et qui reste central à son analyse littéraire moderne. La décision de transformer les protagonistes en frères a été perçue par certains comme un moyen de contourner l'obstacle, indique Tatler.

La suppression de ces éléments représente une décision à même d'occulter un aspect essentiel du contexte historique de l'œuvre. Oscar Wilde, auteur irlandais du XIXe siècle, est reconnu non seulement pour ses contributions littéraires majeures, mais aussi pour les poursuites judiciaires dont il a fait l'objet en raison de son orientation sexuelle.

Lors des procès qui ont abouti à sa condamnation pour « indécence grave », Le Portrait de Dorian Gray a été utilisé comme élément à charge contre Wilde. À sa publication, le roman avait déjà suscité la controverse pour ses allusions homoérotiques, au point que le distributeur WH Smith avait retiré de la vente tous les exemplaires du magazine dans lequel l'œuvre avait été initialement publiée.

L'ouvrage était d'abord paru dans le Lippincott's Monthly Magazine en 1890, avant sa publication intégrale en 1891. Le manuscrit original de Wilde a subi des modifications avant sa parution dans Lippincott's, avec la suppression de 500 mots. L'éditeur J. M. Stoddart a retiré plusieurs passages, notamment une scène où Basil avoue n'avoir jamais éprouvé d'amour pour une femme et décrit sa vénération pour Dorian comme une « romance de sentiments ».

En 2011, Belknap Press a publié une version complète du roman, incluant les passages précédemment censurés. Il n'y va donc pas seulement d'une fidelité dans le travail, mais bien une dimension aséptisée velue, un peu comme Disney procéda si bien avec les contes de fées : conclusion, des oeuvres tellement édulcorée que même la pomme empoisonnée n'aurait pas tué un moustique.

En phase avec son époque ?

Malgré ces préoccupations amplement exprimées, les producteurs restent confiants : cette vision, cette version revisitée satisfera les spectateurs – ceux qui n'auront aucune idée du livre, de son thème et de son contexte.

Ils affirment que The Grays abordera de manière critique les pressions contemporaines autour de l'image de soi et de la jeunesse, des thèmes qui résonnent profondément dans la société actuelle. Revisiter le passé à la lumière du présent, voilà qui est toujours une assurance de déception. À ce titre, le succès dépendra de sa capacité à conjuguer cette modernisation avec un respect pour l'œuvre originale, tout en satisfaisant les attentes d'un public diversifié.

À LIRE - Dorian Gray, le portrait non-censuré

D'ailleurs, les partenaires nous promettent d'autres occasions de s'inquiéter du sort que l'on réserve à la littérature : la série s'inscrit en effet dans une tendance plus large d'adaptations modernes de classiques littéraires, où les récits sont réinterprétés à travers le prisme des enjeux contemporains.

Cette série opérera une relecture en profondeur du mythe de Dorian Gray : en l'ancrant dans le contexte actuel de l'obsession pour la beauté et la célébrité, elle devra cependant répondre aux critiques mettant en cause l'authenticité et le respect de l'héritage de Wilde.

D'autres productions à venir

On aimerait d'ailleurs qu'il s'agisse d'un pari audacieux pour Netflix et ses producteurs : dans une logique de productions de masse, s'appuyant sur une oeuvre du domaine public, les coûts scénaristiques pour mettre au goût du jour existent. Il serait regrettable que cet investissement serve alors à saccager une oeuvre unique, aux thèmes complexes et provocateurs, tout cela pour revendiquer une filiation...

Rappelons qu’en septembre 2009 une adaptation servie par Oliver Parker aux commandes, avec Ben Barnes dans le rôle-titre et Colin Firth pour lui donner la réplique avait en revanche donné pleine satisfaction. Mais plutôt à celles et ceux qui apprécient plus la fidélité que la démagogie ?

Une adaptation, récente en tout cas, parmi tant d'autres car Dorian Gray a fasciné et continuera : ce que cette future version apportera au patrimoine culturel audiovisuel reste à apprécier.

Aucune date de sortie ni aucun détail sur le casting n'ont encore été dévoilés – Netflix n'a pour l'instant fait aucun commentaire. Fait intéressant, deux des producteurs exécutifs du projet sont eux-mêmes frères et sœurs – Katie Rose Rogers et Robbie Rogers, qui ont travaillé ensemble sur la série nominée aux Emmy Awards Fellow Travellers.