"Il faut réguler la consommation d’écran"

Cet essai met en lumière l'omniprésence des écrans dans nos vies modernes, soulignant leur miniaturisation et leur connexion constante à Internet et aux réseaux sociaux via les téléphones portables. Ces écrans ont envahi tous les espaces de notre quotidien, des foyers aux lieux publics, en passant par les transports, les écoles et les bureaux.

En France, chaque foyer possède en moyenne près de dix appareils numériques, et le temps passé devant les écrans, que ce soit pour des usages professionnels ou récréatifs, a considérablement augmenté. Les adultes y consacrent en moyenne quatre heures et demie par jour, tandis que chez les jeunes, ce chiffre a triplé au cours de la dernière décennie, atteignant cinq heures par jour pour les adolescents de 13 à 19 ans.

L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, devenue lanceuse d'alerte, souligne que le véritable enjeu réside moins dans les contenus consommés que dans le temps et l'attention que nous consacrons à ces écrans, qui finissent par empiéter sur notre "bande passante de vie".

Voici ce que l'on trouve dans le programme de Les écrans contre la parole ? une conversation menée par Martin Legros et Karim Rissouli :

1. État des lieux de l’omniprésence inquiétante des écrans dans la vie sociale

2. Les jeunes et la parole à l’âge des écrans

3. Comment résister ?

« Société spectrale où, même devant les autres ou dans les rues, les yeux sont souvent baissés sur l’écran comme ailleurs dans les cafés, les restaurants, les salles d’attente, les transports en commun, les trains... » David Le Breton Le Monde, 7 avril 2024.

Philosophie Magazine Éditeur nous en offre les premières pages en avant-première :

