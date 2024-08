L'autrice de SPQR raconte cette fois les empereurs de Rome

Le livre transcende un simple défilé de portraits — Caligula l'insensé, Néron le tyrannique, Marc Aurèle le sage — pour interroger de manière cruciale la nature du pouvoir impérial. Quelle était la véritable étendue de ce pouvoir ? Comment était-il exercé et à quelles fins ? Le palais impérial était-il le théâtre de cruautés tant relatées ? Comment s'orchestrait la succession au trône ? Quel rôle jouait la cour impériale ? À quoi ressemblaient les banquets, les voyages, et quelles paroles marquaient la fin d'un règne ?

Imperator s'attaque également aux mythes qui peuplent l'imaginaire collectif romain et moderne à propos de ces figures quasi-mythologiques, en cherchant à démystifier ces récits pour mieux comprendre l'essence de l'identité romaine.

Qualifié de « récit profond sur le monde social et politique des empereurs romains » par The Guardian, cet ouvrage paraîtra le 6 septembre, dans une traduction de l'anglais (Royaume-Uni) par Souad Degachi et Maxime Shelledy.

Les éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Mary Beard, professeure émérite à l'Université de Cambridge et rédactrice en chef du TLS, jouit d'une estime internationale grâce à des travaux antérieurs tels que SPQR et Pompéi, ainsi que par ses contributions télévisuelles. Imperator a été élu meilleur livre de l'année 2023 par The Economist.

Ses œuvres ont été traduites dans plus de trente langues et continuent de façonner notre compréhension de l'Antiquité.

