La rentrée littéraire est aussi celle des librairies : panorama

Une première aventure insolite pour commencer : Nicolas Augros, ancien militaire, a ouvert Manga Shoten, une nouvelle librairie dédiée aux mangas, le 10 août dernier à Nîmes, au 15 rue des Marchands. Après une carrière de dix-sept ans dans la Marine nationale et un poste dans le domaine éducatif, il a décidé de donner corps à sa passion pour les mangas, inspiré par ses enfants.

La librairie propose une large sélection de plus de 6000 volumes, allant des classiques du Shônen aux mangas LGBT, avec un objectif d'atteindre une offre de 8000 tomes. Son propriétaire valorise la lecture comme un moyen de s'ouvrir au monde, et envisage sa librairie comme un espace inclusif pour tous les publics.

Le 1er août, Marie-Sophie Morizur a inauguré la librairie Cyrano à Barbizon, Seine-et-Marne, dans l'ancienne villa du peintre Félix Ziem. Après une carrière dans le patrimoine à Melun, et une période de réflexion à l'occasion de la crise du Covid, elle a réalisé son rêve d'étudiante en ouvrant ce lieu culturel. La librairie, avec son accent sur l'art et la nature, fonctionne aussi comme galerie, exposant des œuvres d'art et proposant des activités telles que des ateliers de loisirs créatifs et des randonnées thématiques, guidées par son compagnon Olivier Corbin.

Vierzon, dans le Cher, accueille aussi sa nouvelle librairie indépendante, Le Grand Meaulnes, ouverte par Emmanuel Desmarestz, un libraire expérimenté, au 19 avenue de la République. Après avoir géré la librairie La Poterne à Bourges, il retourne en Berry pour ouvrir un espace généraliste de 110 m² total. Une décoration bleu et jaune, l'ambition d'une proximité par un conseil personnalisé à ses clients, et une ouverture soutenue par des subventions régionales. L'ambition ? Devenir un lieu de prédilection pour les amateurs de lecture de la région.

Agnès Toutin, ancienne cadre de l'industrie pharmaceutique, a ouvert de son côté, mi-août, la librairie L'Ecume des jours à Toulouse, au 28 avenue des Minimes, faisant évidemment référence au roman de Boris Vian. Après une carrière lucrative, elle a choisi de suivre sa passion pour les livres et les interactions humaines, malgré une réduction de revenu. La librairie offre une large gamme de genres littéraires et un espace dédié aux jeunes lecteurs et à la BD.

Côté solidaire, La Bouquinerie du Sart, déjà établie à Villeneuve-d'Ascq, ouvre une nouvelle librairie à Lille dans le quartier Cormontaigne le 7 septembre. Elle proposera des livres d'occasion et des vêtements de seconde main à des prix abordables. Ce projet emploiera des personnes en réinsertion, leur offrant des contrats et une formation en vente tout en les aidant à trouver un logement autonome. La nouvelle boutique de 120m² proposera également un coin café et organisera des ventes spéciales à 1 €. Les résidents de Lille peuvent déjà donner leurs livres et vêtements à la boutique.

À Léognan, en Gironde, la fin d'année 2024 verra l'ouverture d'une nouvelle librairie salon de thé, Entre deux lignes, dirigée par Angélique Pery, anciennement dans le secteur social et médical. Ce lieu promet d'être un espace cosy pour lire et se détendre avec des plats locaux. Outre les livres neufs et d'occasion, la librairie proposera des clubs de lecture pour tous les âges et divers articles de papeterie. Angélique Pery a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule pour soutenir ce projet.

Renouveau et continuité

Côté renouveau, depuis le 17 août, Sandrine Jacquel-Blanc a repris et renommé la librairie Chapitre 3 en Au Cœur de lettres, à Vesoul. Ancienne professeure de lettres, elle poursuit le projet avec une offre généraliste et prévoit de continuer l'organisation d'événements locaux comme le Salon du livre de Vesoul et la fête du livre à Montigny-lès-Vesoul. Elle a effectué des modifications mineures dans la librairie pour améliorer la visibilité et l'accès aux livres. Chaque jeudi après-midi, elle fermera la librairie au public pour initier les scolaires aux métiers du livre.

Le couple Pascale et Franck Thévenin a lui rouvert un commerce au 8, place Delas au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, se lançant dans la librairie après avoir géré une boutique de personnalisation d’objets. Le couple a été convaincu par un « Bon Samaritain » d'ajouter une offre presse, répondant par là-même à une demande de la municipalité. Leur nouvel emplacement, stratégique et central, bénéficie d'un fort passage. Pascale et Franck envisagent également d'ajouter la Française des jeux et potentiellement un point PMU à leur offre.

La librairie La Poudre d’Escampette à Saint-Aignan, dirigée par Manon Girard et Mathias Couty, célèbre presque un an d'activité depuis son ouverture le 1er septembre 2023. La boutique combine une librairie avec un salon de thé et un bar à jeux, de quoi proposer une sélection diversifiée de livres adaptée aux souhaits de la clientèle et un coin jeunesse populaire pour les mangas. Des partenariats locaux avec des écoles et des associations culturelles enrichissent leur offre, tandis que des journées jeux attirent les familles. Ils prévoient d'explorer de nouveaux jeux à un salon professionnel et utilisent activement les réseaux sociaux ainsi que le Pass Culture pour élargir leur accessibilité et leur visibilité.

Un an aussi pour Julie Galabert et Fanny Kolopp, qui gèrent la librairie À la marge à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Elles décrivent leur métier comme très physique et exigeant, nécessitant une formation spécialisée qu'elles ont suivie à l'École de la librairie de Maisons-Alfort pour maîtriser la gestion d'une librairie. Leur commerce a réussi à s'intégrer dans le tissu local de Montreuil, un lieu déjà riche en culture du livre, et elles planifient de renforcer leur équipe avec un nouveau membre formé dans la même école.

Depuis 2005 cette fois, Guy Firroloni dirige la librairie indépendante La Marge à Ajaccio, après avoir fondé les éditions Albiana en 1984. Passionné de littérature, il défend une sélection de livres variée mais pointue, incluant des auteurs classiques et des découvertes de petites maisons d’édition. La Marge, qui a récemment agrandi ses locaux pour atteindre 250m² de rayonnage, propose aussi une riche programmation culturelle, avec des rencontres d'auteurs et des animations littéraires. Guy Firroloni compare son rôle à celui d'un médecin de famille, connaissant ses clients et leurs goûts littéraires intimes...

À Tourcoing, la librairie indépendante Livres en Nord célèbre son neuvième anniversaire tout en affrontant des défis majeurs avec les travaux du centre-ville et l'arrivée prochaine du Furet du Nord. Alexander Grzes, le gérant, exprime ses inquiétudes face à cette concurrence qu'il juge déloyale en raison du soutien public au Furet. Malgré une deuxième activité dans la fourniture scolaire qui aide à équilibrer les finances, la librairie peine à rester rentable. Le libraire reste attaché à son commerce, mais est préoccupé par l'avenir incertain...

Et pour terminer ce petit panorama, une histoire plus insolite, ou triste, c'est selon : la police de Bruxelles-Nord a interpellé sept personnes et saisi 132 bouteilles de protoxyde d'azote, ou gaz hilarant, dans une librairie de la place Liedts à Schaerbeek ce 10 août. Le gérant du magasin a été arrêté et une enquête est en cours sous la direction d'une juge d'instruction. Le commerce a été scellé. Une opération similaire a eu lieu dans une autre librairie à Schaerbeek et un entrepôt à Malines, où 450 bouteilles supplémentaires et 110.000 ballons ont été découverts.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0