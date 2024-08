Daniel Pennac se disait cancre, alors que ça n'existe pas !

Le professeur cite l'exemple de l'écrivain bien connu, Daniel Pennac, considéré comme un cancre durant sa scolarité.

Ses bulletins scolaires lui rappelaient constamment qu'il était censé être un élève médiocre, une idée qu'il a finalement surmontée pour devenir cet auteur à succès. Cette évolution illustre, selon Stanislas Dehaene, une réalité : il n'y a pas d'élèves naturellement « nuls », mais plutôt des élèves qui n'ont pas encore trouvé la bonne méthode d'apprentissage, ou qui ont été découragés par des étiquettes négatives.

Les recherches en psychologie éducative, notamment celles menées par Carol Drake ou Elise Huilerie, prouvent que chaque individu possède un potentiel d'apprentissage impressionnant, contredisant la notion de « mentalité fixe », qui prétend que nos capacités sont innées et immuables. La promotion d'une « mentalité progressiste », qui valorise l'effort et la croissance personnelle, avec un rythme adéquat, peut transformer l'attitude des élèves et significativement améliorer leurs performances académiques.

La croyance que certains élèves sont naturellement doués tandis que d'autres sont irrémédiablement nuls est non seulement incorrecte mais aussi nuisible, car elle crée une prophétie auto-réalisatrice qui limite le progrès des élèves, et ce pour les deux catégories.

Faites des erreurs !

Stanislas Dehaene évoque par ailleurs, à l'approche de la rentrée, la question de l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage. Il souligne l'importance cruciale de l'attention dans l'apprentissage.

Cette dynamique a été démontrée expérimentalement chez les animaux, où l'activation d'un circuit de l'acétylcholine chez le rat par une électrode en réponse à un son spécifique a conduit à une sur-représentation de ce son dans le cortex auditif de l'animal. Ce mécanisme d'amplification, commun à tous les mammifères, permet de conserver en mémoire ce qui capte notre attention et d'oublier ce qui ne l'attire pas.

Contrairement à d'autres espèces, les humains utilisent l'attention de manière sociale, ce qui joue un rôle crucial dans la pédagogie, permettant à l'enseignant et à l'élève de s'adapter mutuellement pour optimiser l'apprentissage. Pour ce faire, l’attention des élèves doit être guidée pas à pas, par instruction explicite, afin de ne pas les perdre en route.

Les pédagogies actives, qui impliquent l'élève par des questions, des discussions et des exercices pratiques, sont par ailleurs nettement plus efficaces, mettent en lumière les études sérieuses sur le sujet. Ces méthodes favorisent un engagement actif et une réflexion approfondie, contrairement à la perception erronée que le cours magistral serait plus instructif. En réalité, les interruptions pour des interactions actives permettent un apprentissage plus durable en encourageant la résolution de problèmes et la correction d'erreurs en temps réel.

Les recherches en psychologie et intelligence artificielle révèlent enfin que l'erreur est fondamentale à l'apprentissage. Les réseaux de neurones artificiels, tels que ChatGPT, apprennent en faisant des erreurs et en les corrigeant, similaire à la manière dont nous ajustons notre tir après chaque essai manqué.

L'erreur, analysée, sert de levier pour améliorer les performances futures. En neurosciences, il est démontré que le cortex cérébral est riche en signaux d'erreurs, ces derniers étant essentiels pour l'apprentissage. Si ces signaux sont désactivés, l'apprentissage cesse. Ainsi, loin d'être punitive, l'erreur est un outil d'éducation précieux qui permet une correction continue et une progression dans l'apprentissage.

Pour approfondir ce thème de l'apprentissage avec Stanislas Dehaene, il faut écouter sa série d'émissions d'été sur France Inter, Une idée dans la tête.

