Célestine, la nouvelle bibliothèque ultra-moderne de Namur

Baptisée « Célestine », la nouvelle bibliothèque communale de Namur a été inaugurée ce vendredi 23 août par Maxime Prévot, maire de la ville et président du parti centre-droit Les Engagés. « Il y a des projets que vous concrétisez et qui vous procurent de la fierté et du sens. C’est le cas de la nouvelle bibliothèque communale de Namur “La Célestine”, sur le site des anciennes casernes », a-t-il confié sur son compte Facebook. « Un tiers lieu magnifique, aéré et moderne », renchérit-il.

L’ancienne bibliothèque, située Venelle des Capucins au centre de Namur, était implantée dans un bâtiment construit au début des années 1950. Cinq niveaux étaient répartis sur 913 mètres carrés, destinés à accueillir les quelque 500.000 habitants de la ville, et leur faire profiter des 100.000 ouvrages présents dans l’établissement. Ce faisant, la bibliothèque de Namur est devenue, au fil du temps, un espace culturel fort de la Wallonie.

6 millions d’euros dédiés au projet

Pour répondre à « l’évolution des missions des bibliothèques et pour diversifier leur offre de lecture publique », les autorités communales de Namur avaient annoncé, en 2019, vouloir orchestrer un projet de construction d’une nouvelle bibliothèque communale sur le site des Casernes, soit 600 mètres plus loin. 6 millions d’euros y auraient été consacrés, selon le journal local Sudinfo.

5 ans plus tard, et après 5 mois de déménagement, l’établissement a ouvert ses portes, ce vendredi 23 août. Le maire, Maxime Prévot, a ainsi inauguré ce nouvel espace de 2200 mètres carrés, en précisant que « le choix du site n’est pas anodin. Avec le conservatoire, le Grand Manège et le MusAfrica, nous sommes dans le quartier des Arts », rapporte RTL Info.

La nouvelle bibliothèque est implantée au cœur d’un vaste espace de 1,3 hectare, intégrant des logements, des bureaux, un commerce alimentaire, ainsi qu’un parc et un parking souterrain.

Une bibliothèque résolument numérique

En doublant sa superficie globale, la bibliothèque fait peau neuve pour intégrer 213.000 livres papier, et crée de nouveaux espaces. Les Namurois profiteront d’une ludothèque flambant neuve, mais également de divers outils permettant de « réduire la fracture numérique » ou d’un lieu pour les contes pour enfants.

Des bornes de retour automatisées reliées à un robot de tri seront installées, et « l’ensemble des collections du Réseau Namurois de Lecture Publique sera équipée de puces RFID pour faciliter les opérations de prêt sur place et entre les implantations », détaille la Ville de Namur.

Open+ : une technologie inédite en Wallonie

Mais, surtout, l’établissement accueille et adopte la technologie Open+ : « Une première Wallonie », souligne le bourgmestre. Développée par Bibliotheca, spécifiquement pour les bibliothèques, Open+ permet de prolonger les heures d’ouverture au-delà des périodes où le personnel est présent. Grâce à ce système, les bibliothèques peuvent offrir un accès en libre-service, permettant aux usagers de profiter des services de la bibliothèque, tels que l’emprunt de livres, l’utilisation de postes informatiques, et l’accès à des espaces de travail, même en l’absence de personnel sur place.

Cette technologie repose sur une combinaison de contrôle d’accès sécurisé, de surveillance via des caméras haute définition, et d’une gestion centralisée des services de la bibliothèque. Elle est hautement flexible, permettant aux bibliothèques de décider d’ouvrir tout l’établissement, ou seulement certaines sections, et de définir des horaires adaptés aux besoins des habitués.

Déjà adoptée par plus de 850 bibliothèques à travers le monde, la bibliothèque Le Zèbre à Albert dans la Somme a été la première à utiliser Open+ en France. Une dizaine d’autres ont suivi, dont le réseau des médiathèques de Val Parisis, dans le Val-d’Oise.

Crédits image : Ville de Namur