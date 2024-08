Tous Les Écrivains Chez Gonzague Saint Bris de l'édition 2024

Parmi les invités, Pascal Ory de l'Académie française présentera son livre Ce cher et vieux pays publié chez Gallimard, quand Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt, discutera de son dernier livre Comment écrire, paru le 21 août chez Albin Michel.

Le penseur et auteur Jacques Attali partagera de son cpoté son essai Histoires et avenirs de la consolation, tandis que Sergueï Jirnov, ancien officier supérieur du KGB, analysera les conflits actuels dans son livre Les pires amis. Les journalistes Marine Jacquemin et Dorothée Olliéric présenteront respectivement Mes guerres et Maman s’en va-t’en guerre, ma vie de grand reporter.

Les visiteurs auront également l'opportunité de découvrir en avant-première des romans tels que La maison Dieu de Céline Laurens, publié le 21 août chez Albin Michel. D'autres auteurs tels qu'Emmanuelle de Boysson, Ludovic Manchette et Christian Niemiec, Jérôme Attal, et d'autres, participeront également à cet événement littéraire.

Des prix seront remis à de jeunes auteurs, avec des mentions spéciales pour des premiers romans comme celui de Tiphaine Auzière, Assises. Florence Belkacem animera un colloque sur l'effervescence des mots avec plusieurs invités dont Pierre Assouline et Marek Halter.

Le fils de Françoise Sagan, Denis Westhoff, présentera Les Années Sagan, commémorant le vingtième anniversaire de la mort de sa mère. Henri Leconte parlera de son autobiographie Balles Neuves, et le chanteur Jean-Pierre Mader revisitera son parcours dans On connaît ma chanson. Raphaël Zaoui de Thérapie Taxi présentera Le dernier sur la piste.

Raphaël Mezrahi signera une édition inédite de sa « bande à dessiner », un album BD interactif. Plusieurs personnalités médiatiques comme Hervé Pouchol, Dominique Verdeilhan, Guy Lagache, Éric Naulleau, Christine Kelly, Jérôme de Verdière, Rachel Khan, Philippe Risoli, et d'autres feront des apparitions.

Nathalie Marquay-Pernaut rendra hommage à Jean-Pierre Pernaut dans son livre Un signe de toi, et Laurent Gounelle discutera de son dernier best-seller et de sa passion pour la philosophie et la psychologie.

L’événement est organisé par l’association Europe Touraine Culture et Communication avec Marie-Claude Mahiette à la présidence, et Christian Panvert, Nadine Théret, et Aurore Saint Bris en tant que co-organisateurs. L'entrée est gratuite.

Ci-dessous, le programme complet et la liste des invités :

Crédits photo : Les Écrivains Chez Gonzague Saint Bris