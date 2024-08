Histoires de Mafia : une librairie taguée avant la venue d'une journaliste  

#CampagneUlule – Aux portes de la Bretagne, nichée au sein du village de Vitré se trouve une librairie indépendante spécialisée en bandes dessinées et livres jeunesse. Installée au 52 rue de la Poterie, Josig Arnal a inauguré Bulles et Jeunesse en 2017. Mais, depuis plus d'un an et demi, la fréquentation baisse, mettant à mal l'économie de l'enseigne, qui menace de fermer ses portes d'ici la rentrée scolaire. Pour préserver ce lieu de culture, une seule solution s'impose : lancer une cagnotte Ulule, déjà atteinte à 54 %.