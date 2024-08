Légère baisse pour l'édition américaine en 2023

Dans l'ensemble de l'industrie, les formats imprimés (brochés, reliés, marché de masse, et reliures spéciales) ont représenté 55 % du total des revenus en 2023, marquant une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente.

Le secteur des livres dits grand public, ou trade (fiction, non-fiction, poésie, pièces de théâtre, histoire, mémoires, livres de cuisine et livres de développement personnel) qui constitue le plus grand marché de l'industrie en Amérique, a vu ses revenus diminuer de 1,4 % pour atteindre environ 18,7 milliards de dollars. Dans ce segment, les formats imprimés ont compté pour 72 % du total des revenus, avec une diminution de 0,8 % sur une base annuelle, les formats numériques 23 % de tous les revenus pour 2023, marquant une augmentation de 9,4 % sur une base annuelle.

Le segment de l'enseignement supérieur a lui bénéficié d'une croissance de 1,5 %, avec des revenus s'élevant à 3,9 milliards de dollars.

L'éducation, dit PréK-12 - de la pré-maternelle jusqu'à la fin du lycée - a également enregistré une croissance, bien que modeste, de 0,3 %, portant ses revenus à 5,2 milliards de dollars. Les livres professionnels ont suivi une tendance positive similaire, avec une augmentation de 1,5 % de leurs revenus qui ont atteint 1,7 milliard de dollars. Les presses religieuses, considérées comme une sous-catégorie du marché grand public, ont affiché une croissance impressionnante de 6,7 %, totalisant 1,5 milliard de dollars de revenus.

En revanche, les presses universitaires ont connu un déclin marqué, leurs revenus ayant chuté de 9,8 % pour tomber à 0,6 milliard de dollars.

Dans l'ensemble, les formats numériques (audio numérique et eBooks) ont représenté 16 % de tous les revenus pour 2023, marquant une augmentation de 6,3 % sur une base annuelle.

Au sujet des canaux de distribution utilisés par l'industrie du livre en 2023, les ventes en ligne réalisées directement par les éditeurs représentent le segment le plus significatif. Durant l'année analysée, 54 % des ventes totales en ligne étaient attribuées aux formats imprimés, tandis que les formats numériques comptaient pour 14 % de ces ventes.

« Ce rapport annuel dépeint une industrie qui non seulement résiste bien aux défis, mais qui est également proactive concernant les futures tendances de lecture, de plaisir et d’éducation par le biais des livres », affirme Syreeta Swann, la directrice opérationnelle de l'Association of American Publishers, et d'ajouter : « Outre les résultats robustes de 2023, l'analyse met en lumière des évolutions favorables sur cinq ans, englobant diverses catégories, formats et voies de distribution. »

Le rapport StatShot annuel pour l'année civile 2023 est réalisé, de manière indépendante présente l'AAP, par Industry Insights, Inc., un expert en recherche et analyse de données. Pour élaborer ce rapport, il a examiné une variété étendue de sources de données, y compris les données du recensement américain, les réponses aux enquêtes directes, les données historiques et les rapports StatShot de l'AAP, les informations de Bowker's Books In Print, les outils BookScan de Circana, les tendances de l'édition indépendante et numérique, ainsi que les données économiques gouvernementales et divers articles et sources d'information publiques concernant l'industrie de l'édition américaine et les éditeurs individuels.

À partir de cette analyse, Industry Insights a d'ailleurs déterminé que les estimations précédentes de l'industrie étaient sous-évaluées. En conséquence, la firme a recalculé les estimations pour l'industrie, aboutissant à des chiffres révisés à la hausse pour chaque année à l'exception de 2021. Les résultats des estimations de l'industrie atteignent un niveau de confiance de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 6 à 10 points de pourcentage.

Crédits photo : Alan Levine (CC BY 2.0 )