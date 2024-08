Les racistes n'ont jamais vu la mer. Ni grand-chose d'autre

Ni manifeste ni traité, Les racistes n’ont jamais vu la mer est un dialogue littéraire traitant de l’identité et de l’exil. Présenté comme un roman, il se décline en différentes sections, chacune abordant une facette propre de l’exclusion. Des premières confrontations vécues par les auteurs à la prise de conscience, on bascule sur les tentatives mises en œuvre pour y faire face.

Et se présentent au lecteur autant de récits intimes, entrelacés d’observations sur l’état du monde, sur la mémoire coloniale et sur les moyens de résister à l’oppression.

Leurs échanges débutent par une correspondance, et finissent par voyager de discriminations en humiliations — à Haïti pour Saint-Elois, à Dubaï raconte El-Ghadban. Les textes mettent en lumière l’omniprésence du racisme, quelles que soient les cultures et les sociétés, aussi bien que la manière dont ces expériences forgent l’identité et la résistance des individus concernés.

Les personnages principaux, bien qu’énonciateurs des auteurs eux-mêmes, deviennent des figures symboliques de l’expérience diasporique et de la lutte contre l’effacement culturel. La question de l’héritage, qu’il soit familial ou culturel, devient alors, illustrant comment les récits du passé influencent la construction de l’identité dans le présent.

Cette exploration du racisme systémique rappelle celle entreprise par Ta-Nehisi Coates dans son essai Une colère noire (2015) ou par Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs (1952), où l’analyse des effets psychologiques du racisme se double d’une réflexion sur la violence de l’oppression.

À LIRE - “Une bonne traduction, cela donne une autre dimension à un texte”

Le texte ne suit pas une trame narrative linéaire. Au contraire, il se construit par fragments, chacun éclairant une facette différente du racisme ou de l’exil. Cette structure reflète la complexité du sujet traité, où chaque expérience individuelle s’inscrit dans un réseau plus vaste de significations et de souvenirs collectifs.

Les récits personnels des auteurs sont enrichis par des réflexions théoriques et philosophiques, ainsi que par des références littéraires, créant un texte dense et multifacette. Déstabilisant, parfois, mais reflétant au mieux la complexité des thèmes abordés.

Et plus encore, l’interaction entre les deux personnages principaux, qui sont aussi les narrateurs, est marquée par une grande complicité intellectuelle et émotionnelle. Leurs échanges sont empreints de respect et de solidarité, malgré les différences de parcours et de contextes. Et dans le mélange des genres — poésie, récit, essai, fiction — s’exprime alors une richesse à même de lutter contre les préjugés.

À LIRE - “On est vraiment moins méchant et moins bête quand on lit”

Par la diversité, nous nous constituons en sociétés humaines, s’apportant chacune ses spécificités et se nourrissant mutuellement. Comment penser autrement la vie sur notre planète ?

Découvrir un extrait en avant-première.

À paraître le 27 octobre.