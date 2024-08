Arnaud Lagardère ne possède plus que 5% du groupe fondé par son père  

L'homme d'affaires a vendu près de 8,5 millions d'actions à Vivendi, l'actionnaire majoritaire, pour un montant total de 205 millions d'euros, au prix de 24,10 euros par action. Cette transaction avait pour but principal de rembourser ses dettes personnelles. Dans une déclaration au quotidien Le Figaro ce 20 août, Arnaud Lagardère a notamment expliqué : « J’ai vendu pour solder mon endettement, qui est presque à zéro, et sera bientôt à zéro. »

Vivendi, qui a pris le contrôle de Lagardère de manière effective en novembre 2023, a prolongé jusqu'en juin 2025 la période de l'offre publique d'achat initialement prévue pour décembre 2023, pour permettre à des actionnaires minoritaires comme Bernard Arnault de participer à l'OPA, ou donc à Arnaud Lagardère de continuer à vendre des parts...

Ayant soldé ses dettes, Arnaud Lagardère choisira-t-il à présent de céder le reste de ses actions à Vivendi, mettant un point final à son implication dans l'entreprise familiale ? « Je suis désormais à nouveau dans une position d'acheteur », répond-il.

De vieilles dettes

Fin avril, le sexagénaire était mis en examen pour « diffusion d’informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, et non-dépôt de comptes ». En cause : un train de vie élevé et des erreurs de gestion. Les juges d'instruction Virginie Tilmont et Marie-Catherine Idiart l'ont notamment interrogé sur la possibilité de maintenir son niveau de dépenses, auquel il répondait que cela n'était possible « que sans cession de titres supplémentaire », rapporte Le Monde. Un protocole transactionnel avec l'administration fiscale, révélé, là-encore, par Le Monde, mentionnait un paiement de 50 millions d'euros avant la fin mai.

En mars 2023 cette fois, toujours dans le cadre de ses démêlés financiers, Arnaud Lagardère a expliqué lors d’auditions devant la brigade financière, que sa holding personnelle, Lagardère Capital Management (LCM), devait rembourser « 150 millions d’euros à la BNP ». Et de préciser : « Le prêt du Crédit agricole a été remboursé par un prêt contracté auprès de la BNP, c’est ce prêt que LCM rembourse actuellement et dont le solde s’élève à 150 millions d’euros. »

Le prêt fourni à Lagardère Capital par le Crédit Agricole, il y a plus de quinze ans, était en son temps destiné à financer l'acquisition d'actions au sein de son propre groupe. Arnaud Lagardère envisage d'utiliser ces 205 millions d'euros, récemment obtenus, pour régler ses dettes fiscales envers l'État français.

Aux manettes, jusqu'à quand ?

Arnaud Lagardère a obtenu en juin une levée partielle d'une interdiction de gestion, lui permettant de reprendre sa fonction de PDG de la filiale Hachette, ainsi que sa casquette de gérant des radios Europe 1, Europe 2 et RFM. Il n'a, en revanche, pas retrouvé les mandats sur ses holdings.

Son mandat actuel, conforme à un accord avec la famille Bolloré, est prévu jusqu'en 2027, avec un salaire annuel fixé à 3,5 millions d'euros : « Je souhaite rester PDG aussi longtemps que la famille Bolloré me fera confiance, leur limite sera la mienne », a-t-il encore partagé.

Ce dernier, qui a pris la tête du groupe éponyme en 2003 après le décès de son père, a vu sa fortune professionnelle chuter drastiquement de 800 millions d’euros en 2007 à 254 millions en 2024, le plaçant au 488e rang des fortunes françaises, présentait Challenge la semaine dernière.

Cette dégringolade est due à des décisions financières hasardeuses et une gestion critiquée, notamment l'érosion des parts dans des entreprises clés comme EADS, dont il a vendu sa participation pour 2,28 milliards d'euros, le Groupe Amaury et Canal+. Depuis son arrivée, le chiffre d'affaires du groupe Lagardère a également chuté, de 12 milliards d'euros en 2003 à environ 8 milliards vingt ans plus tard.

Lagardère Publishing a enregistré un chiffre d’affaires de 1,309 milliards d'euros au 30 juin 2024, marquant une hausse de 5% par rapport à l'année précédente, avec un résultat opérationnel de 113 millions d'euros, en hausse de 48 millions. Cette croissance est attribuée aux performances robustes aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que la branche française a légèrement reculé, affectée par un ralentissement chez les éditeurs scolaires mais compensée par une bonne dynamique dans le segment jeunesse.

Globalement, le groupe Lagardère a vu son chiffre d’affaires global augmenter de 13,3% à 4,193 milliards d'euros, avec une forte contribution de Lagardère Travel Retail qui a progressé de 18%.

Crédits photo : Descornet (CC BY-SA 4.0)