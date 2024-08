Mélissa Da Costa domine la première semaine de rentrée littéraire

Les premiers titres de la rentrée sont déjà installés sur les tables des librairies. Les conseils vont bon train, et les lecteurs retrouvent le goût de la découverte qui caractérise ces rentrées littéraires.

Une ambiance qui se ressent dans le top 10 des meilleures ventes de la semaine. Alors que les maisons d’édition viennent à peine d’ouvrir le bal, 2 livres de la rentrée se hissent déjà dans le haut du panier. À commencer par Mélissa Da Costa, dont le prochain roman était très attendu par les lecteurs.

Ainsi, Tenir debout, dont vous pouvez consulter les premières pages en cliquant ici, domine le classement et s’empare de la première place. Et pour cause, 21.788 personnes se sont précipitées dans les points de vente pour se le procurer...

L’effervescence qui entoure l’autrice semble contaminer ses autres romans, qui remontent dans le top 10 des meilleures ventes. Les femmes du bout du monde a convaincu 9555 amoureux des mots, quand Tout le bleu du ciel a attiré l’œil de 7251 curieux. 3 places pour Mélissa Da Costa dans le haut du classement, ce qui confirme son grand succès.

AVANT-CRITIQUE – Peau-de-sang, entre conte noir et roman poétique

Mais Gaël Faye n’est pas en reste, et ne boude pas son plaisir à susciter de l’engouement chez les lecteurs. 11.096 ventes ont été enregistrées pour son nouvel ouvrage, Jacaranda, plaçant l’auteur de Petit pays (Livre de Poche, 2017) en 4e position.

Jamais plus au cinéma, et en librairie

D’autres actualités ont secoué les meilleures ventes de livres en cette 33e semaine. La sortie officielle du film Jamais plus sur grand écran a encouragé les lecteurs à découvrir ce roman phénomène de Colleen Hoover, 124 semaines après sa sortie en librairie.

L’édition au format poche de Jamais plus (trad. Pauline Vidal) avec l’affiche du film en couverture propulse l’ouvrage à la 11e place, juste après le tome 2, À tout jamais (trad. Pauline Vidal), qui s’octroie une 9e position, avec 8004 ventes répertoriées.

Les romans de l’été toujours appréciés

Hormis les récents mouvements du top 200, La sage-femme d’Auschwitz, d’Anna Stuart (trad. Maryline Beury) confirme sa bonne forme avec 18.060 ventes et une deuxième place pas déméritée. Même constat pour La femme de ménage, de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) qui s’accorde une 3e place avec 14.783 exemplaires écoulés cette semaine.

Virginie Grimaldi perd deux places dans le classement, et son roman Une belle vie se place en 5e position avec 9847 ventes. Juste derrière, Le barman du ritz, de Philippe Collin, qui tombe en 6e position.

Le marché se dynamise

Les chiffres, quant à eux, retrouvent une bonne dynamique : les ventes (en volume) augmentent de 2 % par rapport à la même semaine l’année dernière. Même constat pour le chiffre d’affaires, qui est supérieur de 3 % comparé à la semaine identique de l’année précédente.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits image : Melissa Da Costa © Eva Nièpce