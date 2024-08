Anatole Edouard Nicolo Prix Envoyé par la Poste 2024

Dans le roman lauréat, Anatole et G. grandissent dans une ville moyenne, entourés par une famille d'artistes où résonnent le bruit, les mélodies et les rires. Mais leur monde change brutalement avec le divorce de leurs parents. Ballottés entre un foyer social où ils vivent avec leur mère et le « squat de luxe » de leur père, l'innocence des deux frères s'efface peu à peu.

Un élément reste cependant inchangé : le lien fort qui les unit. À l’ombre des choses raconte l’histoire poignante du plus jeune des frères, un gamin perdu qui cherche sa place dans un monde où son frère semble l’avoir déjà trouvée grâce à la musique. Ce jeune homme sensible découvre finalement que même dans l'ombre, il est possible de trouver la lumière...

Anatole Edouard Nicolo, né en 1996, a d'abord fait carrière dans le domaine du sport avant de se tourner vers l'écriture de scénarios. À l’ombre des choses marque son entrée dans le monde du roman.

Le jury du Prix « Envoyé par La Poste » 2024 est présidé par Olivier Poivre d’Arvor, écrivain et Ambassadeur de France pour les Pôles et les Enjeux Maritimes, ainsi que Président du Musée National de la Marine. Il est accompagné de Dominique Blanchecotte, Présidente de PSL Alumni, de Diane Mazloum, auteure et romancière, et de Marie Llobères, Directrice du Festival La Moisson. Christophe Ono-dit-Biot, journaliste, écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point, ainsi qu’Olivier Dumas, facteur à Versailles, complètent ce jury. Le lauréat 2023, Mokhtar Amoudi, fait également partie de ce beau comité.

Créée en 2015, cette récompense littéraire est attribuée à des ouvrages soumis par les maisons d'édition, qui, grâce à leur comité de lecture, identifient des talents d’écriture sans réseau établi dans le monde littéraire. Ce prix entend rendre hommage aux éditeurs qui, en décelant ces talents, reflètent l'accessibilité universelle du service public postal, garantissant la confidentialité et l'intégrité des manuscrits.

Ce prix entend incarner l'engagement de la Fondation d'entreprise La Poste pour la promotion de l’écriture vivante et de la littérature française.

Crédits photo : Prix Envoyé par la Poste