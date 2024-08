Le Dibbouk, spectre Immortel à travers les arts

Le dibbouk, créature surnaturelle née des superstitions, a inspiré une multitude d’artistes à travers les siècles, devenant un thème central dans divers domaines artistiques. L'exposition débute avec la pièce emblématique de Shlomo An-ski, Entre deux mondes. Le Dibbouk (1915), une tragédie racontant l’histoire d’amour impossible entre Léa et Hanan, souvent comparée aux Roméo et Juliette du Yiddishland.

Un mythe toujours vivant

Cette œuvre, dont le succès fut immédiat, a traversé les frontières et les époques, notamment grâce à ses représentations en yiddish par la Vilner Trupe à Varsovie et en hébreu par Habima à Moscou. La pièce a marqué l’histoire du théâtre, avec des mises en scène qui ont laissé une empreinte indélébile de Paris à New York, en passant par Buenos Aires.

Parmi les œuvres phares de l’exposition, le film de Michał Waszyński, Le Dibbouk (1937), occupe une place de choix. Ce film est devenu un monument du cinéma yiddish, touchant un large public au-delà de la communauté juive. Même après la Shoah, qui a anéanti le monde juif européen, l'intérêt pour le dibbouk perdure.

Dans les années 1960, aux États-Unis, le dibbouk devient le symbole du retour du refoulé, notamment durant la traque d’Adolf Eichmann par le Mossad, où le terme « dibbouk » est utilisé pour désigner le criminel nazi. En Pologne, à partir des années 1980, les réalisateurs Andrzej Wajda et Krzysztof Warlikowski revisitent ce mythe à travers des mises en scène qui évoquent le fantôme d’un pays sans juifs, hanté par son passé.

L'exposition, et le catalogue qui l'accompagne, rassemblent en tout une centaine d’œuvres qui explorent la figure du dibbouk, à travers un parcours riche et éclectique mêlant peinture, théâtre, cinéma, musique, littérature et culture populaire. On y découvre des amulettes du XVIIIe siècle, des extraits de films réalisés par Sidney Lumet ou les frères Joel et Ethan Coen, ainsi que des œuvres d’artistes majeurs tels que Marc Chagall, Nathan Altman, Leonora Carrington, Michel Nedjar et Sigalit Landau.

Cette exposition au mahJ est une plongée dans l’univers du dibbouk, révélant comment ce mythe ancien continue de résonner dans la création artistique contemporaine. Une visite incontournable pour tous les amateurs de culture et d'histoire.

Le catalogue de l'exposition, Le Dibbouk. Fantôme du monde disparu, réalisé sous la direction de Pascale Samuel et Samuel Blumenfeld, paraitra aux éditions Actes Sud le 18 septembre.