Prismes, la nouvelle collection pour raconter les sexualités LGBTQI

Cette collection, qui s'inscrit dans les éditions érotiques La Musardine, s'engage à présenter une littérature variée, allant du réalisme au roman, du cru au lyrique, et couvrant aussi bien des périodes contemporaines qu'historiques.

Les textes pourront prendre la forme de romans, de nouvelles, ou d'autofiction, écrits par des auteurs tant émergents que confirmés, avec pour objectif de mettre en lumière toutes les dimensions de l’érotisme queer.

Tenter de définir la communauté gay

Pour inaugurer la collection, un récit cru et réaliste qui nous plonge dans l’univers intime et fermé d’un sauna gay, Midi-Minuit Sauna, qui paraîtra le 17 octobre prochain.

Il y a une dizaine d’années, Lucien Fradin travaillait dans un sauna gay du Nord de la France. Il était chargé de tenir la caisse, de changer les serviettes, de nettoyer les recoins où s'exprimait le désir, mais surtout, il observait les allées et venues des clients. Dix ans plus tard, l’auteur retourne dans cet espace et, de l’ouverture jusqu’à minuit, il observe et participe à divers ébats, passant des cabines au jacuzzi, des caresses aux partouzes, retrouvant des habitués, rencontrant de nouveaux amants, organisant des rendez-vous entre amis, et se laissant aller à ses fantasmes.

Ce récit moderne, fondé sur des faits réels, est également une chronique sensible du lieu et des personnes qui le fréquentent à différents moments de la journée : les hommes pressés de l’heure du déjeuner, les groupes de jeunes en fin d’après-midi, et les solitaires en quête de compagnie. L’auteur aborde sans détour la sexualité, mais aussi l’identité gay, la solidarité, la communauté, et surtout, le plaisir d’être ensemble, le temps d’une célébration des corps et des peaux.

Lucien Fradin, né en 1988, vit à Lille, où il écrit et joue au théâtre. « Ce qui m’intéresse, c’est de multiplier les sources, de rassembler suffisamment de voix et de points de vue, pour qu’on puisse dire : peut-être que là, on commence à saisir quelque chose qui pourrait définir la communauté gay », explique-t-il pour décrire sa démarche.

Midi-Minuit - Sauna est son deuxième livre, après la publication de son premier roman, Portraits détaillés, en 2021 aux éditions Les Venterniers.

La Musardine est à la base une librairie érotique, fondée en 1995 à Paris. En parallèle, elle s'est également développée comme maison d'édition depuis 1996, revendiquant un large éventail de publications érotiques.

La maison d'édition propose plusieurs collections, dont Les lectures amoureuses pour les classiques érotiques, Osez pour des guides pratiques ludiques, Osez 20 histoires pour des nouvelles érotiques, et Attrape-Corps pour des essais sur la sexualité, et donc aujourd'hui Prismes pour raconter les sexualités LGBTQI. En 2021, La Musardine est devenue une SCOP, après son rachat par ses salariés.

Crédits photo : La Musardine