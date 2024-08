Lire à Lausanne : la ville suisse fête la rentrée littéraire

Lire à Lausanne s’installe au Forum de l’Hôtel de Ville pour faire découvrir la diversité éditoriale de la capitale vaudoise. Des rencontres seront organisées avec les autrices et auteurs locaux, au coeur d'un programme foisonnant et gratuit, dédié à la littérature, l’écriture et les livres.

Il sera également possible de profiter également de l'action initiée par la ville de Lausanne : pour deux livres achetés entre le 18 et le 21 septembre 2024 à la librairie éphémère tenue par la librairie Basta!, un troisième livre est offert (valeur maximale de 50 CHF, le moins cher des trois).

Le 18 septembre, à 19h, la place de la Louve accueillera l’inauguration de Lire à Lausanne, avec un dialogue littéraire et musical proposé par l’actrice Shin Iglesias et le guitariste Stéphane Blok. Le Syndic de Lausanne, M. Grégoire Junod, honorera de sa présence cette soirée qui se terminera par un apéritif dînatoire.

Rencontres, ateliers et dédicaces

Les autrices et auteurs jeunesse de la région invitent petits et grands à une séance de dédicaces le mercredi 18 septembre de 15h à 18h au Forum de l’Hôtel de Ville. Le samedi 21 septembre, de 10h à 13h, plus de 25 autrices et auteurs lausannois attendent le public pour des dédicaces de leurs romans, essais, beaux-livres et polars.

Du 18 au 21 septembre, au Forum de l’Hôtel de Ville, la Cabine à monologues de la Compagnie générale de théâtre sera ouverte à tous. Installez-vous, décrochez le combiné, et écoutez l’un des 20 textes d’Antoine Jaccoud, lus par des comédiennes et comédiens.

Le 18 septembre, deux ateliers d’écriture jeunesse, en collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias, se dérouleront au Caveau de la Louve. Le thème : « Célèbre ta bibliothèque ! ». Un concours d’écriture ouvert aux 7-12 ans suivra, avec des lots à gagner et une publication en ligne des textes lauréats.

Le 19 septembre, de 18h à 19h, au Caveau de la Louve, les autrices et auteurs sélectionnés pour la 11e édition du Prix du livre de Lausanne répondront à des questions littéraires lors d’une rencontre diffusée sur la chaîne YouTube « Trousp ». Avec des dédicaces à la sortie.

Le 20 septembre, de 20h à 21h30, au Casino de Montbenon, les textes des collectifs d’écriture lausannois, réunis en une entité « supercollective », seront à découvrir lors d’une performance littéraire.

Les lecteurs pourront aussi plonger dans une sélection de livres mettant la Sicile à l’honneur et rencontrer les auteurs Mondher Kilani et David Telese lors de la séance de dédicaces du 21 septembre, de 10h à 13h.

Enfin, les 19 et 21 septembre, de 18h à 19h45, l’Association culturelle pour le voyage en Suisse propose des balades littéraires et historiques dans les rues de Lausanne, à la découverte des traces laissées par l’écrivaine Anne Cunéo et l’historien Edward Gibbon. Entrée libre, sans inscription.

Crédits image : REGIS COLOMBO, CC BY SA 2.0