Qui a volé la girouette de Toutouville ?

#RentreeJeunesse2024 – La chienne de Coralie a disparu. La petite fille se met en quête d’un crapaud magique, car lui seul pourra exaucer son vœu le plus cher et l’aider à la retrouver. Mais pour cela, il faudra surmonter des obstacles et se montrer astucieuse. La voilà qui enfile une paire de chaussures confortables, un chapeau violet (les crapauds magiques aiment le violet !) et qui court chercher son ami pour s’aventurer avec lui dans la forêt...