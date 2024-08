La Bibliothèque Andrée Chedid de Paris touchée par un incendie  

Le 9 août dernier, elle expliquait : « Après avoir été fermée pour raison d'inondation (NDLR : par l'intervention des pompiers), la bibliothèque rouvre partiellement ses portes le vendredi 9 août à 14h. Les espaces Adulte et Jeunesse sont ouverts normalement. L'espace Musique et Cinéma étant endommagé, restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Les salles d'étude et de jeux (la Ludobulle) sont également fermées. Le piano n'est pas accessible. »

Le 16 août, elle évoquait sur Facebook une « opération sauvetage » des collections de la section musique, avant de révéler que « quelques documents ont pu être sauvés des dégâts et ont tout de même besoin d'être nettoyés ».

Si les salles touchées par l'incendie sont pour le moment inaccessibles, une sélection de documents (DVD, CD, partitions, instruments) est disponible au 2e étage de la bibliothèque en mezzanine. En complément, la Réserve centrale met à disposition, en prêt uniquement, une vaste sélection comprenant 75.000 CD et 3000 DVD.

À la question d'un usager sur ce qui a provoqué cet incendie, la bibliothèque répond : « Il y a eu un incendie dans les habitations au-dessus de la bibliothèque. » Et d'ajouter : « Heureusement il ne nous a pas touché mais l'intervention des pompiers a déversé énormément d'eau qui a traversé le plafond au niveau de la section musique. »

Les travaux de réhabilitation des locaux de la bibliothèque Andrée Chedid sont estimés à un million d'euros, selon le blog « social et culturel » de la ville de Paris, Social Nec Mergitur. Le début de ces travaux n'est prévu, au plus tôt, que pour le début de l'année prochaine, en raison des procédures relatives aux marchés publics obligatoires pour l'administration parisienne.

La bibliothèque Andrée Chedid, située dans le XVe arrondissement de Paris, offre un espace dédié à la musique et au cinéma de 600m². Elle présentait une collection musicale incluant 29.000 CD et 900 DVD, avec une spécialisation en musique classique, et propose des ressources diverses. Ainsi, 4600 partitions et 950 méthodes d'apprentissage sont également accessibles.

Les visiteurs peuvent emprunter 13 types d'instruments, jouer du piano sur place, et accéder à des ressources pédagogiques, dont des livres et des revues musicales. La bibliothèque organise par ailleurs diverses animations comme des mini-concerts, ou des présentations d’instruments.

Crédits photo : Guillaume Blanchard (CC BY-SA 1.0)