Philomène, tout près, prend les anges de carton et les glisse dans mon corsage, je sens les papiers sur mon sein, elle pose sa main contre mon cœur, elle dit « tu n’auras jamais trop de femmes pour t’aimer » ; elle a fini sa robe couleur de sang, elle la porte pour la première fois, elle brille, un embrasement dans la monotonie des autres (extrait de Peau-de-Sang)

Au fil des dernières semaines, j’ai changé huit cent quatre-vingts fois la configuration des étuis à crayons que je glisserai dans mes bagages dimanche. J’ai prévu soixante projets de tricots différents, mixé les laines, préparé les balles, changé d’idée, cherché de nouveaux patrons, bobiné de nouveaux écheveaux, pour ensuite retourner à mes premiers choix.

Je me suis fabriqué plus de bijoux que je pourrai en porter en un an. J’ai cousu huit jupes. Personne n’a besoin de huit jupes. J’ai monté et démonté mes carnets d’écriture tellement de fois que j’ignore désormais où sont les pages importantes, celles du prochain roman.

Je pense que je suis fébrile.

Peau-de-Sang paraît aujourd’hui au Tripode, je pars pour Paris dimanche, et pendant les six prochaines semaines, je vivrai une tournée de librairies qui nous fera voyager, mon roman et moi, à travers toute la France. Depuis des mois, je me prépare dans un enfièvrement qui ressemble à ceux de mon enfance. Je me sens comme à l’aube de mes premières rentrées scolaires.

Avant le retour en classe, ma mère passait de longues heures à identifier patiemment nos cahiers, livres, crayons, à plastifier les manuels de mathématiques et de science. Je pouvais passer des jours entiers à la regarder faire, à « l’aider », à lisser les belles couvertures des ouvrages que je découvrirais pendant l’année.

C’est comme si, sans même y penser, j’avais reproduit ce temps préparatoire. Tout l’été, j’ai apprêté mes outils : j’ai suivi une formation approfondie de lecture à voix haute auprès d’une de nos plus grandes actrices québécoises, Sylvie Drapeau.

Grâce à sa patience et sa finesse pédagogique, je ne serai plus (j’espère) figée et anxieuse au moment de lire des extraits de mes romans. Je saurai vous faire entendre la voix de Peau-de-Sang comme je la sens dans mon corps. Ce sera une première, comme c’est la première fois qu’un de mes romans paraît en France pendant la rentrée littéraire.

On m’a tant parlé du côté guerrier et violent de cette période où les livres se heurtent les uns aux autres que j’ai fini par redouter ce moment. Pourtant, au fil des rencontres avec les libraires, le printemps dernier, et maintenant que les premières critiques du livre ont été publiées, je ne me sens non pas en danger, mais dans une harmonie grisante avec l’ensemble des intervenants du milieu du livre.

J’ai envie de découvrir les livres qui sont publiés en ce moment, envie de rencontrer les lecteurs, de parler de littérature, de féminisme, de corps, j’ai hâte de retrouver la pétillante équipe du Tripode, de vivre cette rentrée près de vous.

Maintenant que le livre est paru, je voudrais être déjà de l’autre côté de l’Atlantique. Je suis prête, mes bagages débordent. Si Peau-de-Sang vous attend chez votre libraire indépendant, elle m’attend aussi, et ce sera une fête de la retrouver.

Crédits photos © Audrée Whilelmy

