Sur le site de France Télévisions, 1001, l'odyssée de l'Antiquité

Sony Pictures Television acquis les droits de deux romans de Liz Moore, non traduits en français, The God of the Woods et The Unseen World, pour les adapter en séries télévisées. Les deux projets seront produits par Neal H. Moritz et Pavun Shetty, d'Original Film, qui participent déjà à l'adaptation de La rivière des disparues (Buchet Chastel, trad. Alice Seelow) de la même Liz Moore, pour la plateforme de streaming Peacock.