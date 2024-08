Les éditions Amsterdam s'associent à l'institut de Jean-Luc Mélenchon

Cette série éditoriale regroupera des œuvres d'universitaires, experts, politiciens et autres militants, tous sélectionnés pour leur expertise et leur capacité à communiquer des idées complexes de manière accessible.

Chaque année, la collection s'enrichira d'un nouveau volume collectif axé sur des sujets d'importance stratégique, et de trois ouvrages individuels, plus concis. Ces derniers visent à diffuser largement des analyses novatrices produites par l’Institut, favorisant ainsi le partage et la réflexion.

Le gaslighting de l'extrême droite

Le 6 septembre prochain sortira le premier ouvrage de cette nouvelle collection, Extrême droite : La résistible ascension, sous la direction d'Ugo Palheta.

Le livre analyse comment, au cours des trois dernières décennies, les succès électoraux de l’extrême droite ont renforcé la perception d'une prise de pouvoir inévitable et imminente, perspective souvent utilisée par les acteurs politiques et médiatiques pour éviter d'examiner en profondeur les causes sous-jacentes et les alternatives possibles.

Il se propose d'analyser, grâce aux recherches les plus actuelles en sciences sociales, les processus qui ont facilité la montée de l'extrême droite. L'ouvrage explore les dynamiques sociales qui ont amené une partie des élites et des classes populaires à soutenir ce mouvement. Il examine en outre les médias et les formes à travers lesquels les discours racistes, sexistes et LGBTI-phobes ont été promus et les réseaux qui ont aidé à ce basculement.

Avec une préface de l’historien Johann Chapoutot et une postface de Clémence Guetté, co-présidente de l’Institut La Boétie, ce livre entend démontrer que l’ascension de l’extrême droite est loin d’être une fatalité et met en lumière à la fois les forces et les faiblesses de ce mouvement, affirmant ainsi sa résistibilité.

La crise d’hégémonie que le néolibéralisme traverse depuis une quinzaine d’années a conduit à une profonde recomposition des alliances sociales et politiques. Le « bloc bourgeois », né de l’effondrement du traditionnel clivage droite-gauche, apparaît comme une formation instable. Dans ce contexte de crise, l’extrême droite a effectué des progrès notables, de sorte qu’il semble fondé de parler d’un processus d’« extrême-droitisation ». Ce livre, qui réunit une quinzaine de contributeur·rices, propose une réflexion cohérente et globale sur ce phénomène. Il privilégie trois terrains : celui des avancées électorales de l’extrême droite et de sa convergence croissante avec le bloc de droite ; celui de l’idéologie et des combats culturels qu’elle cherche à imposer dans l’espace public ; celui, enfin, des divers réseaux qu’elle construit. Ses progrès électoraux au cours des deux dernières décennies lui ont tout d’abord permis de s’assurer une forte présence dans les institutions. La constitution d’un bloc électoral, et peut-être d’un bloc social, est une première étape. La seconde réside dans la constitution d’un bloc majoritaire, donc dans la convergence que cela implique avec le bloc libéral/de droite/bourgeois. La deuxième partie approfondit l’analyse en dessinant un panorama des combats culturels privilégiés par l’extrême droite : vision ethniciste et autoritaire de la société, désignation des musulmans comme ennemi civilisationnel, transphobie, renouveau de l’antiféminisme, discours sur l’écologie. La dernière partie étudie les réseaux développés par l’extrême droite, ainsi que sa complicité organique avec le néolibéralisme. Plus particulièrement, elle vise à analyser la conversion à ses idées d’une partie des élites. - Présentation d'Extrême droite : La résistible ascension, par les éditions Amsterdam

Ugo Palheta est un sociologue qui occupe le poste de maître de conférences à l’Université de Lille. Parmi ses publications, on note particulièrement son ouvrage intitulé La Possibilité du fascisme, paru aux éditions La Découverte en 2018.

Une maison engagée à gauche

Fondé en 2023, l’Institut La Boétie, co-présidé par Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guetté, et donc affilié à la LFI comme on l'aura deviné, se positionne comme un carrefour d'échange et de création collaborative entre les sphères intellectuelle, académique et politique.

Il aspire à propager des idées et des travaux ancrés dans un humanisme universel, une critique du capitalisme et une vision de planification écologique, contribuant à l'engagement idéologique pour une éducation populaire.

Il se compose de sept départements, et propose, à travers son école de formation, un « cursus renforcé », à destination des militants.

L’institut compte près de 15.000 abonnés à sa lettre d’information, tandis que la France insoumise en regroupe 250 000. L'Institut a déjà organisé 29 événements publics qui ont rencontré un large écho sur YouTube.

Fondées en 2003, les Éditions Amsterdam se consacrent à la publication de livres dans les domaines des sciences humaines, incluant la philosophie, l'histoire et les sciences sociales.

Créées par Jérôme Vidal et avec l'appui de Charlotte Nordmann, la maison rend hommage, à travers son titre, à Spinoza, ainsi qu'aux éditeurs du Siècle d'or néerlandais. Elles manifestent un intérêt marqué pour les thématiques minoritaires et les œuvres de théoriciens critiques anglophones. Le catalogue de la maison compte environ 250 titres, dont un tiers sont des traductions.

Les Éditions Amsterdam ont joué un rôle clé dans la diffusion en France des idées de penseurs tels que Judith Butler, Paul Gilroy, et Slavoj Žižek.

Elles se caractérisent par leur engagement à publier des textes critiques dans les domaines des études culturelles, des études de genre, et des études postcoloniales. Actuellement, la direction est assurée par Olivier Brunot.