L’Opéra du Villageois : Zora Snake danse pour les “incivilisés

Avec L’opéra du villageois, Zora Snake, chorégraphe, danseur-performer, poursuit sa recherche sur les traditions de son pays – le Cameroun – et sur les esthétiques du « monde invisible ». Conçu comme un essai performatif et politique, ce spectacle est un rituel autour de l’or et du sel, ressources pillées par les colonisateurs. Sur scène, installés en cercle au plus près de l’artiste, nous voilà immergés dans un lieu sacré où les âmes entrent en communion avec le vivant.

À la fois conçue dans son village natal de Dschang - Sonkeng et à la cité internationale des arts à Paris, la chorégraphie de Zora Snake ouvre la voie à des révoltes silencieuses, tout en rendant palpable l'absence des corps dans le débat sur la restauration, la réparation et la restitution du patrimoine en Afrique.

Un personnage habillé de masques nous raconte l’héritage de ses aïeux, partant de la richesse des cultures ancestrales pour nous conduire vers l’histoire actuelle, celle de peuples déchirés par les puissances capitalistes aux clivages d’ors et de diamants.

Il crée un langage corporel dansé qui capte l'actualité en mettant en lumière un débat souvent limité à une perspective économique, au détriment de l'humain. Sa performance, à la fois politique, cathartique et électrisante, allie poésie et rituel, puisant ses racines dans l'ouest du Cameroun. Elle panse les traumatismes du passé et envisage des musées du futur accessibles à toutes les classes et générations.

Il transforme peu à peu l’espace de sa performance et le « ventre sacré du masque » transparaît, non plus comme objet d’art dans un musée, mais comme la mémoire d’une société dont nous sommes aujourd’hui le prolongement.

« Face à l'impuissance du monde, j'utilise mon corps, j'utilise ma voix, qui est la danse, pour prendre position dans ce monde », explique Zora Snake. Cette performance évoque la résistance silencieuse des sujets colonisés à travers le prisme de l'histoire du Cameroun. Au cœur de cette œuvre, l'artiste se tourne vers les symboles et rituels durables de la culture africaine pour transmettre un message passionné sur la restitution des artefacts.

L’opéra du villageois est un hommage aux habitants des villages longtemps tenus pour « incivilisés », et à tous ceux qui sont restés muets, par peur de mourir. Un spectacle qui donne voix au sacré, qui fait éclater les affres sombres de l’histoire et qui réveille les consciences. Un acte de résistance poétique pour penser l’avenir en réparation.

On retrouvera cette performance dans le cadre de 'Quand la solidarité n'est pas une métaphore', qui résonne comme une résistance à travers la fusion vibrante de la chorégraphie classique et de la danse urbaine. Rendez-vous le 28 août à Arles, 21h30 - 23h00 à La Croisière - Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 10€

Crédits photo : Agir pour le Vivant

DOSSIER - Agir pour le vivant : construire une politique écologie globale