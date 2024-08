Les temps forts Jeunesse de Livres dans la boucle 2024

Concert dessiné Voyages par la dessinatrice Peggy Nille et la musicienne Ameylia Saad et ses nouveaux instruments : une harpe malgache et une harpe africaine. Un concert dessiné poétique dans l’univers merveilleux et unique de Peggy Nille, pour les petits surtout, mais où toutes les générations sont les bienvenues. Embarquez vers les îles et les continents.

Traversez l’océan guidés par la voix d’une sirène musicienne, Ameylia la harpiste et écoutez du chant, de la harpe, du valiha et du n’gonilélé. Suivez le pinceau de Peggy l’illustratrice jusqu’au bout du monde dans un concert dessiné haut en couleur.

Spectacle jeunesse L’orchestre aux dents pointues avec l’auteur Bertrand Puard

Bertrand Puard, lauréat du Prix jeunesse Livres dans la Boucle 2023, présentera à l’occasion du festival 2024 le spectacle construit en collaboration avec le conservatoire du Grand Besançon et ses enseignants, autour d’un tome de sa série « Trouille Académie » : L’orchestre aux dents pointues. Ce spectacle aux acteurs professionnels prend la forme d’une lecture en musique de textes choisis et arrangés par Bertrand Puard.

Quatre performances de dessin live au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.

Avec entre autres Barroux, Giulia Vetri et Rémi Courgeon. Durant deux heures, les illustrateurs interprètent en public une œuvre de leur choix issue des collections du musée, en y apportant leur touche personnelle et leur technique.

Grande masterclasse de l’Imaginaire, avec Erik l’Homme

Erik l’Homme, maître de la SF et de la fantasy jeunesse, donnera une grande masterclasse sur l’écriture de l’Imaginaire, accessible à tous les publics. Erik L’Homme sera l’invité d’honneur en jeunesse pour Livres dans la Boucle 2024.

Cinq auteurs interviendront dans des classes de primaire (du CE1 au CM2) les lundi 23 et mardi 24 septembre : Thibault Bérard, Emmanuel Bourdier, Florence Médina, Pierre-Colin Thibert, Pascal Prévot.

Le programme complet sera prochainement disponible sur le site de la manifestation, avec les dates, horaires et lieux de ces trois spectacles incontournables.

Illustration : © Peggy Nille

DOSSIER - Livres dans la boucle : Besançon au coeur de la rentrée littéraire