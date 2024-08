Les Vosges célèbrent la géographie en littérature

Fondé en 1990 par Christian Pierret, le FIG s'est imposé, au fil des années, comme l’un des événements culturels majeurs du Grand Est. Ce rendez-vous célèbre chaque année, au début de l’automne, la géographie sous toutes ses formes, attirant ainsi plus de 40.000 visiteurs.

Sa mission : promouvoir cette discipline auprès du grand public, un défi audacieux, car la géographie demeure souvent éclipsée par l’Histoire. Mais le FIG lui redonne une place de choix, et transforme la ville de Saint-Dié-des-Vosges en un carrefour d’échanges et de découvertes, où géographes, chercheurs, universitaires, enseignants et écrivains se rencontrent dans un esprit d’ouverture sur le monde.

Gaspard Kœnig, président de cette édition

Cette 35e édition est présidée par Gaspard Kœnig, philosophe et romancier passionné par la nature. Il est l’auteur d’une douzaine d’essais et de romans, dont Humus, son dernier ouvrage publié aux éditions de l’Observatoire. Couronné par le Prix Interallié et le Prix Jean-Giono 2023, ce roman est une ode à la terre et aux hommes qui la façonnent.

À ses côtés, Christian Grataloup a été désigné grand témoin du FIG 2024. Grand géohistorien français, il dirige la collection des Atlas historiques aux éditions Les Arènes : l’Atlas historique mondial, l’Atlas historique de la France et l’Atlas historique de la Terre.

Un salon du livre en plein cœur du festival

Quant au Salon du livre Amerigo Vespucci, annuellement organisé pendant l’événement, c’est Sandrine Collette, auteure de romans noirs, qui en est à la tête. Créé en 1990 avec le soutien d’Yves Berger et les éditions Grasset, il accueille plus de 60 éditeurs au parc Jean-Mansuy. Dans un espace aménagé et partagé, les sciences humaines y côtoient les revues, les laboratoires, les éditeurs de voyage, de fiction, ou encore les éditeurs de jeunesse.

Romanciers, géographes, historiens, essayistes et illustrateurs se donnent rendez-vous pour rencontrer les lecteurs et dédicacer leurs ouvrages, faisant ainsi le lien entre géographie et littérature.

Récompenses littéraires

Le Salon du livre crée son propre prix littéraire en 1990 : le Prix Amerigo Vespucci. Il récompense ainsi un ou une auteure de roman, récit de voyage ou d’aventure, destinés aux adultes et aux enfants pour sa version « Jeunesse ».

La récompense connait sa déclinaison BD, avec le Prix BD Géographique. Bien sûr, les étudiants ne sont pas en reste et font partie intégrante du festival, notamment grâce au Prix du livre de géographie des lycéens et étudiants. Cette année, Marion Tillous a été désignée lauréate pour son ouvrage Espace, genre et violences conjugales : ce que révèle la crise de la Covid-19 (PUV - 2022).

Les éditions Zoé, invité d’honneur

Pour sa 35e édition, le FIG met les éditions Zoé à l’honneur. Avec un catalogue riche de plus de 900 titres, dont plus de 150 disponibles en version numérique, les éditions Zoé rassemblent les voix d’écrivains de Suisse, d’Afrique et d’autres horizons. Parmi ces auteurs, on retrouve des noms emblématiques tels que Bouvier, Cendrars, Kristof, Rivaz, Roud, Ramuz, Walser, mais aussi une multitude de voix contemporaines, qu’elles soient émergentes ou confirmées.

L'avant-programme est consultable ci-dessous :

Crédits image : Festival International de Géographie