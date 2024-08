Guide pour jeunes aventuriers partis capturer un crapaud magique

Coralie est triste, sa chienne a disparu sans laisser de traces... Il ne lui reste alors qu'un seul moyen pour la retrouver : partir en quête d'un crapaud magique pour exaucer son vœu le plus cher !

Mais trouver un crapaud magique n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut surmonter bien des obstacles et se montrer astucieuse, et surtour, suivre de précieux conseils pour être sûre de ne pas rentrer bredouille.

Alors c'est parti, on enfile des chaussures confortables, un chapeau violet (la couleur préférée du crapaud !) et on va chercher un bon ami pour partager cette aventure !

Cet album plonge au cœur de l'imagination des enfants, révélant leur incroyable capacité à créer des univers fantastiques à partir de simples lieux ou objets du quotidien. La thématique abordée, celle de vouloir faire un vœu pour tout arranger, résonnera à coup sûr aussi bien chez les petits que chez les grands.

Le texte et les illustrations se complètent harmonieusement, offrant ainsi un ouvrage magnifique qui invite à savourer chaque image avec attention, incluant même un « cherche et trouve » disséminé au fil des pages. Ce livre jeunesse, aux illustrations éclatantes et à la fabrication soignée avec un titre en dorure sur la couverture, permet de redécouvrir l'auteur de la célèbre saga Ulysse Moore, vendue à plus de 200 000 exemplaires.

Les éditions Ricochet nous en proposent les premières pages en avant première :