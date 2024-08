Disparition de l'écrivain brésilien Márcio Souza

Le 12 août 2024, l'Amazonie a perdu une de ses voix les plus influentes avec le décès de l'écrivain et intellectuel brésilien Márcio Souza, à l'âge de 78 ans, à Manaus. Auteur prolifique, Souza a marqué la littérature brésilienne par son exploration des thèmes liés à l'Amazonie, que ce soit à travers l'histoire, la culture ou la politique.

Son œuvre la plus emblématique, Galvez, o imperador do Acre, ainsi que la série Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro, ont contribué à ancrer les réalités amazoniennes dans la conscience nationale et internationale.

Né en 1946, Souza a commencé sa carrière littéraire dans les années 1970, à une époque où l'Amazonie était souvent réduite à un simple décor exotique. Il a choisi de faire de cette région le centre de son œuvre, donnant une voix aux histoires et aux peuples de l'Amazonie.

Son engagement envers les causes sociales, notamment les droits des peuples autochtones, et son militantisme contre l'exploitation capitaliste et les impacts environnementaux de la zone franche de Manaus, ont renforcé son statut de figure incontournable.

Au-delà de la littérature, Márcio Souza a également été un acteur clé dans la vie culturelle de l'Amazonie. Il a dirigé d'importantes institutions culturelles telles que le Théâtre Amazonas et a contribué à la fondation de l'Institut Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). Sa mort laisse un vide immense, non seulement dans le monde littéraire, mais aussi dans la société brésilienne, où il est reconnu comme un critique acerbe des inégalités sociales et de l'exploitation des ressources naturelles de l'Amazonie.

Sa carrière a été ponctuée de multiples distinctions, reconnaissant ainsi son apport inestimable à la culture brésilienne.

Au-delà des récompenses, c'est sa capacité à capturer l'essence de l'Amazonie et à la retranscrire de manière à la fois poétique et percutante qui restera son plus grand héritage. Les hommages qui affluent depuis l'annonce de sa disparition soulignent l'importance de son œuvre et l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans le paysage littéraire et culturel du Brésil.

« Il disparaît alors que paraît en France son grand livre Amazonie. Histoire de la période précolombienne aux défis du XXIe siècle dans lequel il met son talent de romancier au service de la défense de sa région. Amazonie paraîtra le 4 octobre aux Éditions Métailié », annonce la maison, dans une traduction de Béatrice de Chavagnac.

Crédits photo © Divulgação / SEC-AM