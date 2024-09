Dans Walt Disney - L'homme qui rêvait d'être un enfant, Olivier Cotte nous offre une biographie détaillée et fascinante de Walt Disney, une figure emblématique du XXe siècle. Ce livre explore les multiples facettes de cet homme qui a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire à travers ses créations mythiques comme Blanche-Neige et les Sept Nains, Peter Pan, ou encore Les 101 Dalmatiens. Mais derrière l'image d’un génie souriant et bienveillant, se cache une personnalité complexe, que l'auteur s'efforce de dévoiler avec nuance et profondeur.

Né dans une famille modeste du Missouri, Walter Elias Disney a commencé sa vie professionnelle en vendant des journaux, avant de se lancer dans l'animation, domaine où il excella. L'ouvrage souligne des détails peu connus, comme le fait qu’il a menti sur son âge pour partir en France à la fin de la Première Guerre mondiale. Disney, bien qu’ayant fait fortune, a toujours cultivé une simplicité de vie en famille, loin des fastes de son empire créatif.

Olivier Cotte, spécialiste du cinéma d'animation, met également en lumière l'obsession de Disney pour les contes de fées et son rapport à l'enfance, qui a constitué une source inépuisable de créativité. Il explore le perfectionnisme du créateur, mais aussi l'homme d'affaires parfois impitoyable, notamment lors de la grève de ses studios en 1941, qu'il a réprimée avec vigueur.

Cette biographie, sans tomber dans l’hagiographie, présente un portrait nuancé, parfois critique, de Disney. Elle revient sur ses réussites incontestables, mais aussi sur ses erreurs et défis personnels. Elle dépeint un homme animé par un rêve d’enfant, mais capable d’être dur avec lui-même et ses employés, tout en restant une figure clé de l’industrie du divertissement, qui a su révolutionner l’animation et inaugurer un modèle unique de parcs à thème encore plébiscités aujourd'hui.

Walt Disney - L'homme qui rêvait d'être un enfant se distingue par la richesse de ses détails et la justesse de son analyse. Olivier Cotte évite les écueils d’une simple glorification et plonge dans les contradictions d’un homme à la fois visionnaire et pragmatique. Ce livre est incontournable pour les passionnés de Disney et de l'histoire de l'animation, offrant un regard réfléchi sur un créateur hors norme qui a profondément marqué notre imaginaire collectif.