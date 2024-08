36000 seconds in a day : l’art de tuer le temps au lycée  

Nishina, Aoi, Shiro, Maya. Ils sont quatre garçons, quatre amis d’autant plus soudés que leur lycée vient seulement de devenir mixte et qu’ils sont donc presque exclusivement entourés de filles. Célibataires tous les quatre, ils se passionnent pour les débats inutiles, le dialogue sans fin et les questions soi-disant existentielles. On les surnomme « le club des fumistes ». Autant dire que la gent féminine se tient à distance respectable de leurs délires tous plus déroutants les uns que les autres.

Malgré tout, les quatre complices publient avec assiduité le compte-rendu de leurs enquêtes quotidiennes sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il si l’on court avec du pain de mie dans la bouche, comme dans les mangas ? Comment mieux utiliser l’espace perdu des casiers à chaussures ? Les tsundere, personnes qui dissimulent leurs sentiments par de l’agressivité, sont-ils aussi populaires dans la vraie vie ?

4 jeunes tuent le temps, 36000 secondes par jour

Mais bien sûr, le quotidien de nos quatre héros ne pouvait se limiter à des piques acerbes entre amis. Chacun d’entre eux se retrouve bientôt confronté à une fille. Que ce soit l’amie d’enfance au comportement ambigu, la talentueuse, mais farouche artiste du club de mangas, ou la froide présidente du conseil étudiant, elles les feront toutes sortir de leurs gonds.

Maintenant que la petite graine de l’attraction a été plantée dans leur cœur, l’amour se taillera-t-il une place dans les 36000 secondes que les fumistes passent chaque jour au lycée ?

La narration désabusée du personnage principal, Nishina, nous plonge tout de suite dans l’ambiance de glandouille professionnelle de nos héros et donne tout de suite le ton à la série. Les dialogues sont pleins de mordant et les répliques font mouche (on salue au passage le beau travail d’adaptation en français de Margot Maillac).

Fil conducteur du récit, les petites enquêtes du club, qui prennent au sérieux les sujets les plus futiles, sont bien trouvées et très divertissantes. Mais ce qui est particulièrement plaisant, c’est le rythme auquel s’entrecroisent les romances respectives de nos héros. Lequel sortira donc le premier de son célibat soi-disant choisi ?

Petite pépite de shôjo

Dans la lignée de Play It Cool, Guys (paru chez Doki-Doki) on trouve dans 36000 seconds in a dès une distribution variée, du play-boy enthousiaste au garçon plus beau qu’une fille en passant par le râleur de service à cheveux noirs — de quoi satisfaire tous les goûts.

Le dessin est simple, mais efficace, et le découpage dynamique alterne efficacement les bribes d’histoires. Ryôko Fukuyama signe ici sa 5e série de shôjo (elle est notamment l’autrice de Masked Noise, paru chez Glénat), elle maîtrise tous les codes du genre, ce qui lui permet de mieux jouer avec pour nous offrir cette rafraîchissante comédie au lycée.

Prenant et original, 36000 seconds in a dès nous propose de voir, entre quatre romances croisées, comment le piquant de l’amour peut tomber au pire moment. La série est déjà terminée au Japon en 12 tomes, et a même été adaptée en Dráma en 2022.

Le tome 2 sort ce 30 août et le tome 3 sera disponible le 11 octobre. Le 4e opus arrivera lui en décembre. Et hop, hop, hop, on enchaine !