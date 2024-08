Exposition : d'Ovide à Victor Hugo, regards d'artistes sur l'exil

De la mythologie aux récits fondateurs jusqu'aux œuvres contemporaines, cette exposition présente près de 200 pièces, mêlant l'art ancien et moderne pour illustrer les expériences humaines de l'exil.

Le parcours est structuré autour de thèmes tels que le départ, l'arrivée, le déracinement, les rencontres, l'accueil, la mémoire et le partage, offrant une vision transversale de l'exil qui traverse le temps et les géographies.

Homère, Ovide, Jacques Louis David, Elisabeth Vigée Le Brun, Victor Hugo, Gustave Courbet, Marc Chagall. Nil Yalter. Kimsooja, Yan Pei-Ming. Joana Hadjithomas et Khalil Joreige. Barthélémy Togo ou encore Marco Godinho... Les artistes questionnent le départ, le déplacement, la complexité de l'arrivée, le déracinement, mais aussi le rôle décisif de la rencontre et de l'accueil.

Évoquer l'exil, tous les exils, est un sujet douloureux. Il forme un motif d'autant plus émouvant qu'il nous concerne tous. Le thème, d'une actualité vibrante, plonge au plus loin de notre histoire humaine.

Les grands textes littéraires et poétiques, l'Odyssée, la Bible, l'Énéide, les poèmes d'Ovide, nous parlent d'exil. L'exposition a été conçue comme une manifestation sensible, consacrée à la création artistique d'hier et d'aujourd'hui. Elle réunit des œuvres de très grands artistes, ayant connu l'exil ou l'ayant éprouvé par le désir de le rendre présent, grâce à leurs accomplissements. L'exposition se déploie de manière thématique, afin de permettre à chacun et à chacune des visiteurs et visiteuses d'accomplir son propre périple.

La dimension historique est présente dans l'attention accordée à chacune des aventures humaines ici évoquées. Au centre, un espace a été dessiné pour s'asseoir, lire, contempler, échanger. Le lien avec la littérature, avec la poésie, est exalté. L'exil s'articule comme un récit de soi, tissé de renoncements et de possibilités, d'arrachements et de renouveaux. Une invitation spécifique a été faite aux habitants du territoire, leur proposant de prêter, le temps de l'exposition, un objet symbolisant à leur veux l'exil qu'eux-mêmes ou leurs aïeux ont eux-mêmes vécu. Elle a été conçue par des étudiants de l'École du Louvre en lien avec plusieurs associations du département.

- Dominique de Font-Réaulx, Commissaire de l'exposition