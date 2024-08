Palais de verre, de Mariette Navarro : depuis les toits, voir le monde

Un moment suspendu, un incipit qui sentirait la chute : Claire regarde dans la ville, en contrebas, et revisite les moments qui l’ont marquée. Elle se remémore sa vie professionnelle, marquée par une adhésion quasi fanatique aux codes et aux attentes de son milieu. Mais, peu à peu, un détachement se produit, une rupture silencieuse qui l’a menée à grimper au fait de l’édifice.

Entre ciel et urbanisme, entre liberté et plongeon. Un espace liminal, propre à la méditation, loin des diktats de la performance et du succès qui ont mené son parcours.

Tout ici n’est qu’introspection, observation depuis les hauteurs : les rues, les allées, les lumières de la ville, les mouvements de la foule qui s’opposent au détachement qu’elle ressent, face à un monde qui lui est devenu étranger. Ici, le vent et les nuages expriment son état intérieur, où tout glisse et s’agite.

Seule, si seule

Mariette Navarro dessine la carte d’une rupture qui n’a rien de tendre : celle qui conduit à questionner les conventions sociales à travers une femme rejetant le conformisme qu’on attend d’elle. Des descriptions poétiques et brutales de l’environnement, manifestant ce sentiment de perte. Et la solitude que l’on recherche pour s’exiler au fond de soi.

Phrases courtes, percutantes, contrastant avec des séquences longues et fluides, le roman privilégie tout ce qui éloigne des échanges, des dialogues : il n’est rien, jusqu’aux anaphores, qui n’illustre cette dislocation intérieure. On se prend au jeu de ces monologues qui accentuent l’enfermement — paradoxal, quand on est dehors.

Et les aller-retour dans le temps fixe une temporalité qui renforce encore cette convergence : n’existent qu’ici et maintenant, le tout dans une atmosphère onirique, quasi surréaliste. Le temps s’étire à l’envi, s’arrêterait presque, à la demande de Claire.

Eloge de la perte et de la reconstruction

La maîtrise du style, la profondeur psychologique, toute la fragmentation rendent l’ouvrage plus saisissant encore. L’écriture même joue d’une forme d’hermétisme, comme un isolement jusque dans l’écriture. Là encore, on mesure l’effort minutieux pour ralentir le rythme, dans une lenteur qui s’aligne sur le thème de l’ouvrage : cette déconstruction patiente et douloureuse d’une vie bâtie sur des faux-semblants.

L’absence de véritables interactions entre les personnages renforce l’idée d’un monde désenchanté où les relations humaines sont superficielles ou fonctionnelles, mais elle limite aussi la diversité des perspectives et la dynamique narrative. Toute une densité construite autour d’un unique protagoniste, aux émotions complexes et superbement exprimées.

À paraître le 30 août.

