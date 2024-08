La Fnac vend l'autobiographie du chef du Hamas, avant de la retirer

« Comment est-ce possible ? Un texte de Yahya Sinwar, le chef du Hamas qui a lancé les attaques terroristes du 7 Octobre, se retrouve impunément en vente sur une grande plateforme française », s'est ému le président du CRIF, avant d'ajouter : « Comme toujours dans l'Histoire, les démocraties sont d'abord menacées par leur naïveté et leur faiblesse ! »

Publié le 30 mars dernier en français, voici la présentation bien bancale du livre, faussement défini comme un « roman » :

L'Épine et le Oeillet est un roman captivant écrit par Yahya Al-Sinwar tout au long de sa longue incarcération dans les prisons israéliennes. Ce récit offre une fenêtre profonde sur la résilience et l'éthos d'un homme qui a joué un rôle crucial dans la définition du discours de la résistance dans le contexte palestinien. Le roman se déploie au fil des années de l'emprisonnement d'Al-Sinwar, plongeant dans la psyché d'un homme enfermé par des murs mais pas par son esprit. Il raconte l'histoire de l'endurance, offrant des perspectives sur la pensée stratégique qui définira plus tard le rôle d'Al-Sinwar dans le leadership palestinien. À travers les pages, les lecteurs parcourent les couloirs de son esprit, peut-être là où les graines de l'opération « Inondation d'Al-Aqsa » lancée le 7 octobre 2023 ont été semées. Le récit d'Al-Sinwar n'est pas seulement celui de la survie ; il témoigne de l'esprit d'un peuple en lutte perpétuelle. Le récit capture l'essence d'une vie vécue dans l'ombre du conflit et met en lumière les sacrifices personnels consentis dans la poursuite de ce qu'Al-Sinwar et ses camarades considèrent comme la libération et la résistance. C'est une fenêtre sur l'âme d'un mouvement et sur le coeur de l'un de ses leaders les plus énigmatiques. La traduction de la série garantit que l'intensité et l'authenticité de la voix d'Al-Sinwar restent intactes, prouvant que la puissance du récit transcende les barrières linguistiques. Désormais accessible à un lectorat mondial, L'Épine et le Oeillet porte la profondeur émotionnelle et les perspectives politiques de l'œuvre originale. Alors qu'Al-Sinwar orchestre actuellement des stratégies contre Israël depuis Gaza, le roman émerge comme une pièce vitale de la littérature pour ceux qui cherchent à comprendre les tensions persistantes au Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement une histoire ; c'est une tranche d'histoire, animée par la passion et la détermination d'un homme continuant à marquer de son empreinte le paysage géopolitique. Avec le déploiement des stratégies d'Al-Sinwar, son roman se présente à la fois comme un reflet du passé et une vision prophétique de l'avenir de la région.

Suite à cette dénonciation sur les réseaux sociaux, la chaîne d'information I24 News, lancée en juillet 2013 par Patrick Drahi comme « une alternative à Al Jazeera », a contacté la Fnac « pour obtenir des éclaircissements sur la situation et une réaction ». Suite à cette interpellation, l'entreprise a retiré le livre de la vente en ligne. La page de vente existe toujours, mais elle mène à présent à un « erreur 404 ».

« Cette réaction rapide de la Fnac souligne la sensibilité des questions liées au conflit israélo-palestinien et le rôle crucial que peuvent jouer les médias et les organisations communautaires dans la surveillance du contenu proposé par les grands distributeurs culturels », partage la chaîne de télévision basée en Israël.

La Fnac n'a de son côté pas communiqué officiellement sur les raisons qui ont mené à la mise en vente initiale du livre. Sur le site Decitre, l'ouvrage est toujours disponible.

Que raconte ce livre ?

Mais qu'y a-t-il dans l'ouvrage du très sulfureux Yahya Sinwar ? D'abord, il s'agit d'une autobiographie. Le chef du Hamas à Gaza y décrit son engagement dans la construction d'une infrastructure de résistance à Gaza. Publié initialement en 2004 et écrit en prison, il présente les réflexions et expériences tirées d'une vie marquée par la résistance armée. Il explore en outre les défis de la résistance face à l'occupation israélienne et la dynamique entre les différentes factions palestiniennes.

Le livre offre notamment un aperçu des tensions internes et des aspirations palestiniennes. Il s'y décrit comme un homme de foi, dédié à la cause palestinienne, et qui évite tous les sentiments antisémites, se concentrant sur la lutte contre l'occupation. À chacun de juger si on doit le croire ou non, en fonction de ses actes.

Selon Tarif Khalidi, professeur d'arabe et d'études islamiques à l'université américaine de Beyrouth, et Mayssoun Sukarieh, membre du comité de recherche de l'Institut d'études palestiniennes et maître de conférences au département du développement international du King's College de Londres, à la lecture, « on a la nette impression que les événements du 7 octobre dernier étaient en gestation depuis longtemps »...

Qui est Yahya Sinwar ?

Né en 1962 à Khan Younès, Yahya Sinwar est une figure centrale du Hamas. il a été emprisonné par Israël en 1989 pour avoir participé à la création de la branche de sécurité interne du Hamas, connue sous le nom d'al-Majd, responsable de l'identification et de l'élimination des Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël. Elle est impliquée dans des activités violentes, y compris l'assassinat de Palestiniens accusés de trahison.

Malgré une détention prolongée, où il a été traité pour des problèmes de santé graves, il a maintenu une influence significative et a encouragé la poursuite des actions militantes. Condamné à une peine de prison à perpétuité, il a finalement été libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers, lors duquel Israël a échangé plus de 1000 prisonniers palestiniens pour le soldat israélien capturé, Gilad Shalit.

Yahya Sinwar reprend rapidement un rôle de leadership au sein du Hamas. Il est alors perçu comme un membre de l'aile la plus dure du mouvement. Sous sa direction, l'organisation a continué à mener des actions contre Israël, incluant des attaques qui ont entraîné des pertes civiles importantes des deux côtés. Il en a été élu chef en 2017. Son action est marquée par un rejet catégorique de toute réconciliation avec Israël, soit une approche jusqu'au-boutiste dans le conflit israélo-palestinien.

Il est considéré comme le cerveau derrière l'attaque du 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1160 Israéliens selon l'AFP, principalement des civils, victimes de tirs, brûlures ou mutilations, et engendré une riposte brutale et toujours en cours, de la part d'Israël.

Selon les dernières estimations, reprises par l'Unicef, 40.319 personnes auraient perdu la vie dans le conflit, y compris plus de 14.100 enfants et 9000 femmes, tandis que plus de 92.700 autres ont été blessées, dont 12.320 enfants. Les femmes et les enfants constitueraient plus de 60 % des victimes totales.

Suite à l'attaque du 7 octobre, l'UE a imposé des sanctions terroristes à son encontre. Supposé se cacher dans un complexe de tunnels sous Gaza, il a été un acteur clé des négociations, proposant un échange de tous les prisonniers palestiniens contre les otages. En mai 2024, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé son intention de demander un mandat d'arrêt contre Yahya Sinwar pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Un cessez-le-feu prochainement ?

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a récemment rejeté les "diktats américains" concernant un nouveau projet d'accord de cessez-le-feu pour la bande de Gaza, exprimant sa frustration suite à une proposition qui incluait de nouvelles conditions imposées par Israël, présentée après des négociations à Doha et visait à établir un cessez-le-feu durable.

Le Hamas a critiqué l'accord, affirmant que les conditions israéliennes étaient inacceptables, notamment le maintien de troupes israéliennes à la frontière de Gaza avec l'Égypte. Les discussions devraient reprendre au Caire, mais il reste des obstacles significatifs, avec peu de confiance entre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas.

Les ministres des Affaires étrangères européen, d'Italie, du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne - Antonio Tajani, David Lammy, Stéphane Séjourné et Annalena Baerbock - ont signé une déclaration commune soutenant les efforts de médiation des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar pour négocier un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Les signataires ont exprimé leur optimisme quant à l'approche constructive des négociations, soulignant la nécessité d'éviter toute escalade qui pourrait nuire aux perspectives de paix.

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé, ce 20 août, avoir rapatrié les corps de six otages enlevés par le Hamas, dont la mort de cinq avait déjà été communiquée. Parmi eux, Avraham Munder, dont le décès aurait révélé des mois de torture, rapporte l'AFP. Le décompte des otages vivants s'élève actuellement à 72. Ils sont utilisés comme monnaie d'échange dans les négociations en cours. Parmi les victimes déclarées mortes, 35 ont été tuées le jour des attaques et 29 autres sont mortes à Gaza, parfois sous le feu israélien.

Le slogan Bring Them Home Now est donc toujours autant d'actualité, notamment pour les familles des otages. Les manifestations à Tel-Aviv pour leur libération se poursuivent.

Crédits photo : Capture d'écran (Fnac)