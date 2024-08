Daniel Pennac et Florence Cestac réinventent les jeux de mots

Le lauréat du Grand Prix de littérature de l’Académie française en 2023 signe un nouvel ouvrage, qu’il dédie cette fois à la jeunesse. Son humour et sa légèreté ont déjà séduit nombre de lecteurs, notamment grâce à son œuvre la plus emblématique : la saga Malaussène, éditée chez Gallimard.

Huit romans qui retracent les aventures de Benjamin Malaussène, un bouc émissaire professionnel, et sa famille excentrique dans le quartier de Belleville à Paris. Des livres qui se sont écoulés à 1,4 million d'exemplaires, tous tomes et formats confondus (source : Edistat).

Mais l’auteur, de son vrai nom Daniel Pennacchioni, ne s’est pas contenté d’écrire des livres pour adultes. Il a aussi pris plaisir à explorer divers genres littéraires, dont la jeunesse, où il rencontre aussi un vrai succès. Parmi ses œuvres jeunesse les plus appréciées, l’on retrouve la série Kamo, qui suit les aventures d’un jeune garçon plein d’imagination (Kamo), et de ses amis. Avec 4 tomes, l’écrivain a conquis plus de 760.000 lecteurs, d’après Edistat.

L’humour au service de la jeunesse

En 2021, Daniel Pennac poursuit l’aventure du livre jeunesse accompagné de Florence Cestac, autrice de bandes dessinées et lauréate du Grand Prix d’Angoulême en 2000. Ensemble, ils s’amusent des expressions de la langue française, et publient une série de BD aux éditions Le Robert autour de ces derniers.

C’est ainsi qu’un premier ouvrage, Les Mots ont des oreilles, se joue des expressions liées au corps. Puis, un deuxième livre réinvente les expressions liées à la nourriture dans Les Mots se mangent (2022), et aux animaux dans Les Mots sont poilus (2023).

Presque 20.000 ventes (source : Edistat) plus tard, le duo d’écrivains revient sur le devant de la scène avec un 4e ouvrage, consacré à l’univers du jeu, du rire et inévitablement, de l’humour. À deux, ils inventent de courts textes truffés de jeux de langue et de doubles sens.

Daniel Pennac et Florence Cestac donnent vie à la joyeuse bande de personnages qui peuplent la série : Anna, Lulle, Morello, la tante Mogne et le Petit Robert… Sans oublier le duo constitué par Pépère et Flo, en clin d’œil aux deux auteurs qui prennent littéralement part à l’intrigue. Les jeunes lecteurs et lectrices suivront cette promenade gaie et instructive, au fil de laquelle ils découvriront le sens des mots anagramme, palindrome ou métaphore…

Mais, pour ce faire, il faudra patienter jusqu’au 7 novembre, date à laquelle Les mots s’amusent trouvera sa place sur les étagères des librairies.

