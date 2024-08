Le Festival International de la Littérature (FIL) célèbre ses 30 ans

Cette édition anniversaire proposera, sur une durée de 11 jours, une célébration de la littérature sous toutes ses formes à Montréal et au-delà : elle sera lue, débattue, performée, mise en scène et en musique, et sera aussi présentée en images dans des théâtres, salles de spectacles, cabarets, cinémas, sur le web, ainsi que dans des galeries et librairies.

L'idée de ce festival annuel dédié aux mots a germé en 1994 à la Maison des écrivains, sous l'impulsion initiale de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Le but était de doter la littérature, au même titre que les autres arts, de son propre festival. Depuis 20 ans, le FIL s'est émancipé, tout en conservant sa mission originelle : célébrer la lecture et l'écriture à travers leurs nombreuses formes et pratiques chaque automne.

Une expo des 30 ans

Une exposition Au fil de nos 30 ans, au Quartier des Spectacles, précédera le début de la 30e édition du festival. Elle mettra en avant les jalons importants de l'histoire du FIL avec des moments phares tels que les performances de Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent de Loui Mauffette, ainsi que les lectures-spectacles menées par Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Sami Frey, Charlotte Rampling ou Jane Birkin.

D'autres événements importants de cette édition incluront le spectacle La détresse et l'enchantement, interprété par Marie-Thérèse Fortin, L’avalée des avalés mis en scène par Lorraine Pintal avec Sophie Cadieux, et la performance littéraire de Marie Chouinard. L'exposition, dont la curatrice est Michelle Corbeil, et scénographiée par Lucie Bazzo, se tiendra du 10 au 29 septembre à l'Espace culturel George-Émile-Lapalme. Les visiteurs pourront y explorer des affiches, photos, témoignages et vidéos qui retracent l'évolution du festival au cours de ces trois décennies.

Le FIL 2024 s'ouvrira avec une représentation de Terrasses de Laurent Gaudé, mis en scène par Denis Marleau. Cette lecture-spectacle, qui mêle les voix de victimes et de témoins des attaques du 13 novembre 2015 à Paris, verra la participation de douze interprètes du Québec et de la France. Laurent Gaudé, ainsi que ses collaborateurs Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, participeront également à une discussion à La Livrerie le 17 septembre.

Olivier Kemeid rendra hommage à Robert Lalonde avec une exploration de son œuvre Le Monde sur le flanc de la truite, portée sur scène par un ensemble d'artistes notables et accompagnée musicalement par Philippe Brault.

L'échange épistolaire Arsenic mon amour de Jean-Lou David et Gabrielle Izaguirré-Falardeau sera adapté en lecture par Steve Gagnon. Cette pièce, qui aborde les relations conflictuelles avec la fonderie de Rouyn-Noranda, sera interprétée par Jules Ronfard et Marianne Marceau, avec une composition musicale de Chloé Lacasse. Une discussion sur la mobilisation citoyenne suivra la performance.

Antoine Charbonneau-Demers, lauréat du prix Robert-Cliche, offrira une lecture-performance de ses œuvres récentes.

Le violon d'Adrien de Gary Victor sera mis en lecture par Sofia Blondin. Le roman, profondément ancré dans la réalité haïtienne, sera exprimé avec émotion par Lyndz Dantiste, Fayolle Jean, Fayolle Jean Jr, Tracy Marcelin et Joujou Turenne.

Voix de Femmes

Angela Konrad a par ailleurs conçu une lecture-spectacle de l'ouvrage poignant de Neige Sinno, Triste Tigre, avec Anne-Marie Cadieux prêtant sa voix à la narratrice.

Bercer les Eaux, performance littéraire conçu par Louis-Karl Picard-Sioui et produit par Kwahiatonhk!, rassemble les voix de trois écrivaines et performeuses issues de différentes nations autochtones : Émilie Monnet (anishinaabe), Soleil Launière (innue), et Andrée Levesque Sioui (wendat), avec l'accompagnement musical de Catherine Lefrançois. En complément, le FIL présentera des courts-métrages sur les femmes autochtones, en collaboration avec Terres en vues.

L'univers poétique d’Émilie Turmel, imprégné de thèmes de sororité, maternité et filiation, sera exploré dans une lecture-spectacle dirigée par Johanne Haberlin. Les textes tirés des recueils Casse-gueules, Vanités et Berceuses seront interprétés par Sophie Desmarais, Nathalie Doummar, Ève Pressault, et Émilie Laforest, cette dernière ajoutant également sa musique au projet Mon Corps Ébloui, Debout.

Genèse d'une Révolution Sans Mort ni Sacrifice de Steve Gagnon, qui paraîtra en septembre chez L’Instant même, plongera les festivaliers au cœur de réflexions d'une femme sur le monde qu'elle souhaite transmettre à son fils. Véronique Côté, Marie-Thérèse Fortin et l'auteur lui-même, qui assurera également la mise en lecture, incarneront ce texte sur scène, avec une conception musicale de Josué Beaucage.

Amélie Prévost et Rachel McCrum, dans La Belle-Mère / The Stepmother, mis en scène par Elkahna Talbi, revisiteront le rôle souvent stéréotypé de la belle-mère. Ce spectacle bilingue français-anglais, basé sur leur livre à paraître chez l'Hexagone, promet une redéfinition pleine de verve et de sensibilité.

L'écrivaine américaine Emily Dickinson est mise à l'honneur dans Emily, Fille de Personne, un montage inédit des œuvres de Dominique Fortier (Les villes de papier et Les ombres blanches). Pascale Montpetit et Fortier elle-même guideront le public à travers la vie et l'œuvre mystérieuse de Dickinson, avec l'aide de Christian Vézina pour la mise en lecture.

Le FIL poursuit son exploration des œuvres d'Anaïs Barbeau-Lavalette avec Femme Fleuve, un voyage à travers le paysage fluvial et la sensorialité du désir féminin. Evelyne de la Chenelière interprétera ce texte, accompagnée par le musicien Cédric Dind-Lavoie.

De la poésie pour rassembler

La maison d'édition Hurlantes éditrices, connue pour son approche féministe et audacieuse, présentera Le Show de la Fin : Petites et Grandes Apocalypses. Ce cabaret poétique, orchestré par Pénélope Jolicoeur, verra la participation de Marjolaine Beauchamp, Marido Billequey, Sonia Bolduc, Rowan Mercille, Emilie Ndejuru, Catherine Paquet, et Jolicoeur elle-même. Hugo Mudie, figure emblématique de l'animation, lira également ses œuvres, avec Ortiz (We Are Wolves) à la musique. Au menu : audace, curiosité, et une poésie qui entend défier les clichés.

Le FIL 2024 marquera aussi les 20 ans de la maison d'édition Poètes de brousse avec un spectacle conçu par Kim Doré et Myriam Vincent. Dix-neuf auteurs emblématiques de la maison, dont Salomé Assor, Claudie Bellemare, Jean-Philippe Bergeron, Geneviève Blais, Louise Bombardier, Simon Boulerice, Jean-Paul Daoust, Jean-Marc Desgent, Kim Doré, Alycia Dufour, Alizée Goulet, Marie-Élaine Guay, François Guerrette, Gabriel Kunst, Annie Landreville, Olyvier Leroux-Picard, Philippe More, Nana Quinn, et Laurence Veilleux, se réuniront pour célébrer cette occasion. Le spectacle, intitulé Vingt Ans à Changer la Vie, promet de proclamer et de fêter ces deux décennies d'influence littéraire.

Faire Cercle, un autre moment fort de rassemblement, est le fruit de la collaboration entre le musicien français Florent Silve et la poète et performeuse québécoise Marie-Paule Grimaldi, célébrant 25 ans de parcours littéraire de cette dernière. Ce spectacle mêlera poésie, jazz, et rock et sera suivi par une session de micro ouvert.

Le Bal de l'Année !

La 30e édition du Festival international de la littérature (FIL) se clôturera avec son Bal Littéraire. Initié il y a 20 ans par Fabrice Melquiot, ce concept a essaimé à travers l'Europe et s'est établi à Montréal il y a trois ans. Lors de cet événement, des auteurs se rassemblent à l'aube, armés de leurs chansons préférées, pour composer des récits découpés en chapitres.

Ces histoires seront délivrées le soir même aux spectateurs réunis autour de la piste de danse, prêts à se déhancher au rythme des titres musicaux qui clôturent chaque chapitre. Carole David, Véronique Bachand, Elkahna Talbi, et Jean-Paul Daoust, avec Simon Boulerice en animateur, créeront ensemble un récit inédit. DJ Nicolas Centeno animera également la soirée.

Le festival n'oublie pas les plus jeunes avec des activités qui leur sont spécialement dédiées. Survie du Vivant invitera les jeunes dès 12 ans à une conférence scientifique théâtralisée. Animée par la biologiste Julie Drouin et l'acteur Jonathan Morier, cette approche fascinante et poétique de la science est mise en scène par Benoit Vermeulen. Cette présentation intègrera des extraits de textes d'auteurs tels que Raymond Carver et Hélène Dorion.

Les familles pourront également découvrir l'adaptation cinématographique du roman à succès, Le Rêve de l'Okapi (Was man von hier aus sehen kann) de l'écrivaine allemande Mariana Leky, et de transformer un dimanche matin en une escapade charmante et onirique avec des personnages hauts en couleur.

Gainsbourg, Poète Majeur

La Cinémathèque québécoise enrichit la programmation avec la projection de Gainsbourg, Poète Majeur, spectacle capté au Théâtre Maisonneuve en 2015. L'occasion de (re)voir Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre interpréter les œuvres de Serge Gainsbourg.

Trintignant / Mille / Piazzolla sera présenté, retraçant la dernière performance scénique de Jean-Louis Trintignant, où il marie ses poèmes libertaires préférés à la musique d'Astor Piazzolla, interprétée par l'accordéoniste Daniel Mille et un quatuor à cordes.

Deux documentaires explorent les liens entre littérature et cinéma : Orlando, Ma Biographie Politique, dans lequel Paul B. Preciado réinterprète le personnage d’Orlando de Virginia Woolf, et Lire pour Vivre, un documentaire de Claudia Larochelle qui sonde l'attrait des Québécois pour la lecture. Cette dernière projection sera suivie d'une discussion sur la littératie.

Des Midis Littéraires se tiendront au Grand salon du pavillon de l'esplanade Tranquille, où des écrivains francophones tels que Rodney Saint-Éloi, Catherine Leroux et James Noël discuteront des enjeux sociaux et de leur influence sur la création littéraire.

Des animations en librairie sont par ailleurs prévues tout au long du festival, avec des partenaires comme la Librairie du Square-Outremont et le Port de tête. Ces espaces vibreront au rythme des lectures de poésie en soirée et des animations jeunesse le matin, mettant en avant les œuvres de Manon Gauthier et Jacques Goldstyn.

Une Élégie Américaine, rétrospective poétique dédiée à James Douglas Morrison, verra Fortner Anderson et d'autres artistes lire ses poèmes, accompagnés de la musique indienne de Sultan Khan et Zakir Hussain. Par ailleurs, l'événement On Revient de Loin, inspiré par Carole Forget, explorera les géographies lointaines à travers les écrits de Francis Catalano et Nicole Brossard.

Là où je me terre, un projet qui utilise la littérature comme un outil de médiation et de mixité sociale, permettra à des adultes en processus de francisation d'interpréter des textes inspirés par l'œuvre de Caroline Dawson. Ces textes seront lus lors de la dernière journée du festival par Christian Rangel et Ines Talbi.

En complément, le FIL élargira ses horizons avec une scène numérique, proposant des échanges littéraires internationaux accessibles sur son site web. Des dialogues entre des auteurs tels qu'Alain Farah et Nathalie Quintane seront disponibles, ainsi que des lectures et des entretiens avec des directeurs de festivals littéraires européens. Les Mots M’Échappent combinera littérature, arts vivants et photographie, avec des textes inspirés par les images d'Angelo Barsetti, ajoutant une dimension visuelle et créative à cette édition mémorable du festival.

Toutes les informations détaillées de cette programmation 2024 seront à retrouver sur le site du festival.

Crédits photo : Création originale de Pascale Montpetit, une collaboratrice de longue date du FIL, célèbre pour sa participation à des événements tels que Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent, Mon voyage en Amérique et Ici Serge Bouchard. FIL