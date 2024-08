Les machinations maléfiques de L'école de La Trouille

Lorsque Sam et ses deux meilleurs amis se lancent dans une enquête pour démêler les mystères de l'école, un événement terrifiant se produit : Lucy, l'une de leurs amies, est soudainement engloutie par son casier. Le trio doit alors plonger dans les abysses obscures de l'école pour la sauver...

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Max Brallier, qui est à la fois concepteur de jeux et auteur, réside à New York avec sa femme. Il a contribué à plus de vingt-cinq ouvrages dans des séries telles que Adventure Time, Regular Show, Uncle Grandpa, et Steven Universe. Sous le pseudonyme de Jack Chabert, il a notamment écrit la série pour enfants Eerie Elementary.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024