L'école de La Trouille est vivante !

Il découvre rapidement que non seulement l'école est hantée, mais qu'elle est aussi un organisme vivant avec un appétit vorace pour les élèves. Face à cette menace terrifiante, Sam sera-t-il capable de contrecarrer les sinistres desseins de son école ?

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Max Brallier, qui est à la fois concepteur de jeux et auteur, réside à New York avec sa femme. Il a contribué à plus de vingt-cinq ouvrages dans des séries telles que Adventure Time, Regular Show, Uncle Grandpa, et Steven Universe. Sous le pseudonyme de Jack Chabert, il a notamment écrit la série pour enfants Eerie Elementary.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024