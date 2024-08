La lutte des femmes iraniennes face à la répression

Ce soulèvement rappelle celui de mars 1979, lorsque des milliers de femmes se mobilisèrent à Téhéran pour défendre leurs droits. À cette époque déjà, sous l’impulsion d’Antoinette Fouque, des militantes du MLF-Psychanalyse et Politique se sont rendues sur place pour documenter cette révolte, en solidarité avec leurs sœurs iraniennes.

Ce livre collectif, qui fait dialoguer les époques (1979, 2022) et les pays (France, Iran), s’inscrit dans une chaîne de solidarité inébranlable qui soutient le combat des femmes iraniennes. Il rassemble des archives inédites et des entretiens avec des militantes d’hier et d’aujourd’hui, restituant ainsi le témoignage des luttes passées et présentes.

Les éditions Des Femmes nous en offrent les premières pages en avant-première :

Cet ouvrage a été réalisé par des militantes du MLF-Psychanalyse et Politique et de l’Alliance des femmes pour la démocratie, avec la collaboration de militantes iraniennes du mouvement « Femme, vie, liberté » et de toutes celles qui ont témoigné de 1979 à 2024 de leur combat.

