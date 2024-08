Un inédit de Jean Giono sortira en octobre 2024

Des mots « qui le mèneront, quelques dix années plus tard, à l’écriture de l’un de ses chefs d’œuvre, Les Grands Chemins, le grand roman noir de l’amitié », décrivent Les Éditions des Busclats. Et d'évoquer « une oeuvre au style poétique et imagé, parmi laquelle on peut citer Colline, Un Roi sans divertissement, L'Homme qui plantait des arbres ou encore Hussard sur le toit ».

Une belle découverte

« Ai fait environ 170 km à pied à travers la haute Drôme. Ai écrit au jour le jour les notes de ces étapes. » Cet extrait du Journal de Jean Giono, daté du 27 juillet 1939, avait laissé les lecteurs avides d'en savoir plus sur les péripéties pédestres de cet écrivain emblématique de Manosque et du Contadour.

Quatre-vingt-cinq ans plus tard, grâce à une découverte fortuite dans les archives d'une juridiction spéciale de l'Occupation, le modeste cahier manuscrit relatant ce « voyage à pied en Haute-Drôme » a été redécouvert.

Ce document nous livre un témoignage spontané de l'auteur, pour qui la création littéraire ne peut s'épanouir qu'en s'immergeant dans la substance du monde et la géographie humaine, telle que l’invite à la marche dans ce « pays étrange », loin des contrées familières, où transparaît « un diabolisme souterrain ».

Ces écrits, imprégnés d'idéaux pacifistes et humanistes, offrent une réflexion approfondie sur la nature humaine et la condition humaine dans le monde. Le tout avec une carte illustrée intégrée à l'édition.

Lyrique Giono

L'enfant de Manosque, né en 1895 dans les Alpes-de-Haute-Provence, est un écrivain français majeur du XXe siècle. Entre amour profond de la nature et fort ancrage dans la région provençale, il a tiré de son environnement l'inspiration pour la plupart de ses œuvres.

Après avoir participé à la Première Guerre mondiale, expérience qui le marqua profondément et orienta son engagement pacifiste, il se consacra entièrement à l'écriture, produisant des romans, des essais et des pièces de théâtre qui exaltent la beauté du monde rural, et critiquent la modernisation et l'industrialisation.

Son style narratif est riche et poétique, caractérisé par une langue colorée et évocatrice qui peint les paysages et les scènes de la vie campagnarde avec une intensité lyrique. Parmi ses œuvres les plus célèbres, Le Hussard sur le toit, qui combine aventure et étude approfondie des comportements humains en temps de crise, ou Regain, qui illustre la renaissance d'un village grâce à la force et à la persévérance de ses habitants.

Son Roi sans divertissement est une des oeuvres les plus fascinantes du XXe siècle.

Fondées en 2010 par Marie-Claude Char et Michèle Gazier, Les Éditions des Busclats sont aujourd'hui intégrées en tant que collection au sein des Éditions Gallimard. Cette collection est codirigée par Marie-Claude Char et Alban Cerisier.

Crédits photo : Portrait de Jean Giono en 1937 par Eugène Martel (Domaine public)