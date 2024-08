La BnF lance sa saison 2024-2025 avec Le Monde pour Horizon

Elle explorera les échanges interculturels, artistiques, diplomatiques et intellectuels entre l'Europe et les autres civilisations depuis l'Antiquité, soulignant leur impact sur notre monde moderne.

En parallèle, l’artiste invité Barthélémy Toguo, né en 1967, offrira aux visiteurs une immersion dans son univers artistique à travers une installation conçue spécifiquement pour cet événement. Vivant entre le Cameroun et la France, et ayant exposé et travaillé dans de nombreux pays, il aborde dans ses œuvres des thèmes cruciaux tels que la mondialisation, la migration et les droits de l'homme, en puisant dans une richesse de sources culturelles.

De Delacroix à Hokusai

L'exposition « Le monde pour horizon » sera présentée en trois rotations successives jusqu’au 7 septembre 2025 - rotation 1 : 21 septembre 2024 - 12 janvier 2025, rotation 2 : 25 janvier 2025 - 18 mai 2025, rotation 3 : 29 mai 2025 - 7 septembre 2025 -, permettant la conservation optimale des œuvres les plus délicates. Depuis l'inauguration du musée de la BnF en 2022, cette méthode de rotation continue de révéler régulièrement de nouvelles pièces, enrichissant chaque fois un peu plus le discours sur les échanges interculturels à travers les époques.

Cette exposition propose un véritable voyage à travers le temps et l'histoire des interactions entre les civilisations, débutant avec l'émergence de l'impression sur bois en Asie orientale à la fin du VIIe siècle, une technique qui a révolutionné la diffusion du savoir. Le parcours se poursuit avec les récits de Bougainville dans le Pacifique, illustrant les expéditions scientifiques françaises du XVIIIe siècle, et culmine avec les portraits de femmes martiniquaises par la photographe vénézuélienne Anabell Guerrero.

L'exposition ne manque pas de traiter des destructions engendrées par les conquêtes et colonisations, représentant chaque époque par des œuvres symbolisant l'entrelacement des cultures.

La cartographie de l'Asie et des Amériques du XVIe siècle témoigne de l'intérêt occidental pour les terres lointaines, tandis que l'étude des civilisations mexicaines met en lumière des identités culturelles riches et millénaires. L'arrivée des premiers missionnaires de la Compagnie de Jésus en Chine en 1582 initie la sinologie en Europe, qui s'épanouira grâce à un partage de savoirs érudits. L'égyptologie prend son essor avec le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion en 1822, et le japonisme émerge à la fin du XIXe siècle, inspiré par l'admiration de l'esthétique japonaise. Le primitivisme et le mouvement surréaliste, accompagnés des pensées de la négritude et de la créolité, illustrent les échanges culturels et influences réciproques qui ont marqué le début du XXe siècle.

Parmi les pièces maîtresses, le public pourra admirer des œuvres telles que la Carte marine de la Méditerranée et de l’Asie par Muhammad b. ‘Alî al-Sharafî al-Safâqusî (1600), la lettre de Soliman le Magnifique à François Ier, le manuscrit Passages d’Outre-Mer de Sébastien Mamerot, illustré par Jean Colombe, ou encore une collection de textes impériaux chinois de 1671 réhabilitant les missionnaires jésuites.

Des œuvres d'Eugène Delacroix, Hokusai avec Sous la vague au large de Kanagawa, et l'affiche Divan japonais d’Henri de Toulouse-Lautrec démontrent l'impact des échanges artistiques. Le manuscrit des Orientales de Victor Hugo (1829) enrichit également l'exposition, offrant une vision exotique et mystérieuse de l'Orient.

BnF.

La mémoire, le regard, l'exil

En tant qu'artiste invité du musée de la Bibliothèque nationale de France, Barthélémy Toguo offrira une expérience immersive à travers un parcours personnel composé d'œuvres qui explorent les thèmes de la mémoire, du regard et de l'exil. Ses créations, empreintes de générosité, servent de réceptacles aux voix anonymes et aux visages oubliés. Dès l'entrée, les visiteurs seront accueillis par A Book is my Hope, une installation monumentale de Toguo, exposée pour la première fois en France, qui ornera l'escalier du site Richelieu.

Les œuvres de Barthélémy Toguo, incluant des Bardes, des céramiques, et des médailles, entreront en dialogue avec les collections du département des Monnaies, médailles et antiques dès les premières salles du musée. La galerie Mazarin, pour sa part, présentera une série d'œuvres graphiques, des bas-reliefs, ainsi qu'une seconde installation intitulée Urban Requiem.

Formé en Afrique et en Europe, et vivant entre le Cameroun et la France, l'artiste a exposé mondialement, enrichissant son art de diverses inspirations au cours des trois dernières décennies. Il utilise une multitude de médiums pour explorer des thèmes tels que la mémoire des luttes pour l'indépendance, la liberté de circulation, l'accès aux soins, et l'émancipation.

La commissaire Hafida Jemni Di Folco a sélectionné et disposé les œuvres de Barthélémy Toguo à côté de celles du musée pour souligner ces thèmes, tout en abordant la sauvegarde du patrimoine mondial. À travers son regard d'Africain, l'artiste réexamine et enrichit des valeurs universelles telles que la paix, l'équité, et la liberté, mettant en lumière les défis d'une identité contemporaine dans un monde globalisé.

Ci-dessous, une sélection de quelques pièces présentées dans le cadre de l'exposition, Le monde pour horizon :

Crédits photo : BnF