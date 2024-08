Cheyne éditeur se retire de son festival Les lectures sous l'arbre

La nouvelle résonne avec un écho particulier pour l’équipe du festival Les lectures sous l’arbre. Perché à 1000 mètres d’altitude sur le Plateau Vivarais-Lignon, le président de l’association Typographie & poésie a délivré l’information lors de son discours d’inauguration, ce dimanche 18 août, en soirée.

L’évènement littéraire devra désormais se passer du soutien de Cheyne éditeur dès 2025, faisant de cette 33e édition la dernière orchestrée par la maison. Cette séparation constitue une rupture majeure pour Les lectures sous l’arbre, nées en 1992 sous l’impulsion de cette dernière, animée par le désir ardent de faire résonner la poésie à voix haute auprès du plus grand nombre.

Le rendez-vous littéraire de l'été

Ainsi, chaque année, c’est entre la Haute-Loire et le Nord Ardèche que Les lectures sous l’arbre donnent rendez-vous aux festivaliers durant le mois d’août. Un éditeur, et ses auteurs, sont invités à échanger autour d’un pays et sa culture, à travers des rencontres, des projections de films, diverses conférences et bien sûr, des lectures. Pour cette 33e édition, les Caraïbes sont à l’honneur, aux côtés des éditions Allia.

Jusqu’au samedi 24 août, le festival célèbre la poésie, genre littéraire trop souvent perçu comme « élitiste ». « Nous souhaitons rendre cet art accessible. Notre plus grand plaisir est lorsqu’une personne, qui se pensait jusque là peu sensible à la poésie, s’installe parmi les autres spectateurs et prend le temps d’écouter une lecture, pour ressortir avec la conviction que non, la poésie n’est pas réservée à une élite, mais bien un genre qui s’adresse à toutes et à tous.accessible au plus grand nombre. », confiaient Elsa Pallot et Benoît Reiss, codirecteurs de Cheyne éditeur, à la revue Esprit.

Édition 2023 du festival / crédits photo : @baptistemarcon

Honorer la création littéraire poétique

Ce désir de démocratiser la poésie et l’excentrer des grandes capitales s’inscrit dans l’ADN même de la maison d’édition. De fait, Cheyne éditeur publie, depuis 1980, de la littérature contemporaine, dans une indépendance qui se veut totale. Initialement créée par Jean-François Manier et Martine Mellinette au Chambon sur Lignon, en Haute-Loire, la maison est reprise en 2017 par Elsa Pallot et Benoît Reiss.

Depuis lors, sept collections enrichissent leur catalogue, chacune reflétant « leur exigence et leur ouverture aux préoccupations de notre temps », comme ils l’affirment sur leur site internet. Parmi ces collections, on trouve celle supervisée par Elsa Pallot : Poèmes pour grandir, principalement destinée aux jeunes lecteurs, et mettant en valeur le lien intime qui unit poésie et images.

Se consacrer à l’édition

Le double succès de la maison, et du festival, force l’administratrice à se retirer du jeu. « La préparation des Lectures est devenue au fil du temps très importante pour tout dire chronophage, ne permettant plus à Elsa Pallot d’assumer ses doubles fonctions d’éditrice et d’administratrice des Lectures », a justifié André Bertrand lors de son discours.

Il est donc temps pour Elsa Pallot et Cheyne éditeur de « consacrer tout leur temps, leur énergie et leur talent à leur cœur de métier : l’édition », a-t-il poursuivi. Si Jean-François Manier, créateur de Cheyne, reste tout de même dans l’aventure, c’est une page qui se tourne pour le festival.

Édition 2023 / crédits photo : @baptistemarcon

Une édition 2025 « riche d’innovations »

Mais, pas question d’être pessimiste pour autant. Le président de l’association Typographie & poésie a rassuré les habitués, affirmant que « ce ne sera ni la première, ni la dernière, dans la longue aventure des Lectures et ça pourra peut être même rassurer un peu ceux qui craignaient que nous n’entrions dans une période de routine ».

Il poursuit : « Il va nous falloir être inventifs en termes de contenus, d’organisation, de lieux, de partenariats et le tout, en période de relative disette financière ce qui pimente d’autant la situation ». Une nouvelle équipe va donc se former autour Jean François Manier dès le mois de septembre.

Ainsi, les Lectures sous l’arbre promet une édition 2025 sans Cheyne éditeur, mais « riches de surprises et d’innovations pour vous apporter autant de satisfaction, sinon plus, que cette 33e édition », conclut-il.

Crédits image : Baptiste Marcon / Les lectures sous l'arbre