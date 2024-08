Le jeu vidéo Watch Dogs adapté en manga

L'introduction du logiciel J-ctOS par le gouvernement japonais, développé par la corporation Blume Japan, transforme radicalement le quotidien de la société en une métropole hyperconnectée, où chaque aspect de la vie est contrôlé par un réseau avancé de caméras et de capteurs.

Cependant, la majorité de la population reste inconsciente du risque que cette technologie pose pour leur liberté. Un groupe clandestin de hackers nommé Dedsec surgit pour exposer cette menace, tandis que Gōda, un agent de police en quête de justice, se trouve progressivement pris dans un dilemme moral complexe.

Le manga abordera des thèmes tels que la surveillance de masse, la vie privée, et interroge l'éthique autour de l'usage abusif de la technologie, remettant en question le pouvoir des grandes entreprises technologiques...

Le style de Kamo Syuhei, détaillé et dynamique, entend capturer le Tokyo futuriste et les scènes de piratage minutieusement détaillées. Ce dernier, né à Hokkaido au Japon, est à la fois l'auteur et l'illustrateur de la série dérivée Gangsta cursed : EP Marco Adriano. Il a également été l'assistante principale de Kohske sur la série originale Gangsta.

La série Watch Dogs Tokyo a été prépubliée dans le magazine Kurage Bunch de Shinchosha en 2022.

Une franchise à succès

Watch Dogs est une franchise de jeux vidéo développée par Ubisoft, qui plonge les joueurs dans un monde ouvert où la technologie et la surveillance sont omniprésentes. Le premier jeu de la série a été lancé en 2014 et introduit le concept de hacking comme mécanisme central de gameplay.

Les joueurs incarnent en effet des hackers capables de manipuler divers éléments technologiques de la ville pour avancer dans leurs missions, en utilisant un smartphone pour contrôler les feux de circulation, les caméras de surveillance, et même accéder à des informations personnelles.

La série s'est étendue avec plusieurs suites, dont Watch Dogs 2 et Watch Dogs: Legion, qui ont élargi les environnements jouables et enrichi les possibilités de gameplay.

Chaque opus offre une nouvelle ville et un nouveau protagoniste, tout en conservant le thème central de la surveillance de masse et de l’impact de la technologie sur la société. Les jeux combinent action, infiltration, et résolution de puzzles, tout en posant des questions éthiques sur le monde de plus en plus connecté dans lequel nous vivons...

Watch Dogs a établi plusieurs records de ventes depuis son lancement. Il s'est d'abord distingué comme le jeu le plus vendu lors de sa journée de lancement, avant de devenir également le jeu le plus vendu sur une première semaine d'exploitation, avec plus de quatre millions d'unités écoulées. Le jeu a franchi le seuil des dix millions d'exemplaires vendus.

Crédits photo : Ubisoft