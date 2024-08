Gestion de produit et marketing : les ouvrages essentiels

Quand on fait partie de l’équipe dirigeante d’une entreprise dont la fonction première est la production, connaître toutes les ficelles de la réussite en matière de mise sur le marché de nouveaux produits est primordial. Si l’on n’a pas eu la chance d’en passer par les écoles de commerce les plus sélectes et les plus reconnues internationalement, il existe heureusement d’autres sources pour s’approprier les connaissances incontournables.

La création d'un produit efficace est une tâche complexe qui demande une réflexion approfondie, une planification minutieuse et une exécution précise. Que vous soyez un entrepreneur en herbe ou une entreprise établie cherchant à développer un nouveau produit, il est essentiel de suivre certaines étapes pour s'assurer qu'il répondra aux attentes du marché. Mais, même si vous n'avez pas fait l'Essec, il est encore temps d'apprendre les bonnes stratégies à mettre en oeuvre.

Comprendre les besoins du marché et des consommateurs

Avant de commencer le développement, il est primordial de bien comprendre le marché cible ainsi que les besoins spécifiques des consommateurs. C'est une étape fondamentale qui permettra de définir les caractéristiques essentielles et de s'assurer qu'il trouve sa place sur le marché.

Analyse de marché et public cible

Commencez par réaliser une analyse de marché détaillée, ce qui implique de rechercher les tendances actuelles, d'étudier les concurrents et de comprendre les attentes des consommateurs. Posez-vous les questions suivantes : Quels sont les problèmes ou les besoins non satisfaits que votre produit pourrait résoudre ? Quelle est la demande actuelle similaire ? Quelle est la taille du marché potentiel ?

Qui sont les utilisateurs potentiels ? Quels sont leurs comportements, leurs préférences et leurs attentes ? Plus vous en saurez sur votre audience, plus vous serez en mesure de créer un produit qui répondra précisément à ses besoins. L'identification d'un public cible clair vous permettra également de mieux orienter votre stratégie marketing.

Proposer des produits adaptés et différenciés

Une fois que vous avez une compréhension claire du marché et des besoins des consommateurs, l'étape suivante consiste à concevoir quelque chose de différent qui se distingue et qui répond à ces attentes de manière innovante.

L'innovation est souvent la clé. Il ne s'agit pas forcément de réinventer la roue, mais de trouver une approche unique et différente de celles déjà disponibles sur le marché. Cela peut passer par une fonctionnalité novatrice, une meilleure ergonomie, un design attractif ou une nouvelle façon d'utiliser le produit. L'objectif est de créer une valeur ajoutée qui séduira votre public cible.

Avant de le lancer sur le marché, il est essentiel de passer par la phase de prototypage. Créez un prototype fonctionnel et testez-le auprès d'un échantillon représentatif de votre public cible. Les retours obtenus lors de cette phase vous permettront d'identifier les points à améliorer et d'ajuster en conséquence. Le test est une étape très importante pour s'assurer que le produit final sera non seulement fonctionnel, mais également en adéquation avec les attentes des consommateurs.

Des éléments primordiaux à prendre en compte

Lors de la conception, il est important de penser à son avenir à long terme. Le cycle de vie d'un produit comprend plusieurs étapes, de son lancement sur le marché à sa croissance, sa maturité et, finalement, son déclin. En anticipant ces étapes, vous pouvez planifier des améliorations, des mises à jour ou même des versions futures, afin de prolonger sa durée de vie sur le marché et de maximiser son succès.

Stratégie de commercialisation

Une fois que tout est prêt, la prochaine étape consiste à élaborer une stratégie de commercialisation efficace. Le lancement est une phase critique qui peut déterminer son succès ou son échec.

Un plan de lancement bien structuré est essentiel pour le commercialiser sur le marché. Cela comprend la définition des canaux de distribution, l'élaboration d'une campagne de marketing ciblée, et la planification des activités promotionnelles. Assurez-vous que votre message est clair et que la proposition de valeur est bien communiquée.

Suivi et optimisation après le lancement

Le travail ne s'arrête pas une fois le lancement. Il est fondamental de suivre de près les performances et de recueillir les avis des consommateurs. Analysez les données de vente, les retours clients et les avis en ligne pour identifier les points forts et les aspects à améliorer. Utilisez ces informations pour ajuster votre stratégie, apporter des améliorations ou développer des versions ultérieures.

Guide du Product Management: La référence de tous les product managers (Editions Eyrolles, 2023, 238 pages, 27 €)

Voici le guide incontournable en matière de gestion de produits. Cet ouvrage, comme son titre l’indique, s’adresse tout particulièrement à celui qu’on a l’habitude d’appeler, dans un mauvais français, le product manager, autrement dit celui qui gère le suivi d’un produit, en ayant pour charge de superviser tout aussi bien le design, le marketing que l’aspect technique ou encore l’angle commercial. C’est en réalité une véritable position de chef d’orchestre que celle du product manager.

Il faut en avoir les épaules, bien sûr, et c’est un poste particulièrement important dans la vie et le développement d’une entreprise. Les responsabilités sont plutôt lourdes. Pour mieux prendre conscience de tous les attendus d’un tel poste, cet ouvrage réunit des témoignages très éloquents de douze directrices et directeurs produit au sein d’entreprises internationalement reconnues pour la plupart. On peut citer Rémi Bardoux (SeLoger), Thomas Beylot (Younited Crédit), Romaïssa Cherbal (Leboncoin), Yannick Combourieu (OUI.sncf), Renaud El Ghozy (Meetic), Fanny Jacob (OpenClassrooms), ou encore Alexandra Leloup (Deezer). Suivre leur chemin devra ensuite être votre mission !

Inspiré ! : Concevez des produits high-tech que vos clients s’arrachent (458 pages, 2023, Les éditions La Comédie française, 37,98 €)

Marty Cagan a signé LE livre en matière de gestion produit, et si vous lisez l’anglais, allez directement vous saisir de l’ouvrage original. Avant de fonder le Silicon Valley Product Group pour poursuivre ses intérêts en aidant les autres à créer des produits à succès grâce à ses écrits, ses conférences, ses conseils et son coaching, Marty Cagan a été cadre responsable de la définition et de la création de produits pour certaines des entreprises les plus prospères au monde, notamment Hewlett-Packard, Netscape Communications et eBay.

Mais, heureusement, ce best-seller est aussi désormais accessible en français pour le plus grand bonheur des entrepreneurs de l’Hexagone. Avec cet ouvrage, vous ferez le tour de la question pour mieux comprendre les secrets qu’il faut détenir pour créer plus particulièrement des produits technologiques qui feront envie et que les clients ne pourront s’empêcher d’aller acheter. L’auteur passe par une analyse précise de ce qui fait le succès des plus grandes entreprises des nouvelles technologies et livre ainsi des clefs pour s’inscrire dans la même perspective.

Product-Led Growth : How tot build a product that sells itself (6,99 €, 238 pages)

Autre incontournable, l’ouvrage publié par Wes Bush : comment élaborer un produit qui se vendra ensuite presque tout seul. Malheureusement, ce petit livre très instructif n’est disponible qu’en anglais. Le fondateur de la communauté Porduct-Led Growth donne cependant des conseils à ne pas manquer en matière de fidélisation des clients mais aussi d’acquisition de clients.

Et même avec des moyens réduits, notamment pour la partie marketing et vente, Wes Bush offre des solutions qui ne manquent pas d’ingéniosité. Une idée clef : celle de l’essai gratuit par exemple. Si votre produit est bien pensé, la suite ira toute seule et les premiers clients seront les ambassadeurs de votre produit.

Le Mom Test : Comment parler avec les clients et apprendre si votre idée d'entreprise est bonne, quand tout le monde vous ment (168 pages, 21,05 €)

Cette traduction française du célèbre titre de Rob Fitzpatrick est aussi à ne pas manquer. Le titres est bien sûr accrocheur, mais le contenu ne l’est pas moins pour assurer la réussite de vos produits, et donc de l’entreprise dans son ensemble. Quand vous avez une idée de produit, d’entreprise, les meilleures personnes à qui il faut en parler, ce ne sont pas toujours vos parents, vos amis...car ils auront tendance à vous mentir, même inconsciemment, poussés qu’ils sont par leur subjectivité et l'amour qu'ils vous portent.

C’est à vous de trouver les arguments qui montrent que votre idée est la bonne. L’assentiment de vos proches n’est absolument pas un gage de réussite. Quand il s’agira de démarcher les futurs clients, il en ira de même. Il faudra être très clair sur ce que vous apportez en plus et sur les services que vous pourrez ainsi rendre. De la théorie dans ce livre, mais aussi beaucoup d’exemples concrets pour y voir plus clair.

