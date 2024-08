Mathieu Belezi raconte les violences coloniales de la guerre d'Algérie

« Jusqu’à quand, sainte mère de Dieu ? » Et prendre conscience, peu à peu, combien « il était loin le paradis que le gouvernement de la République […] avait promis » et que tous, là, entassés dans ces tentes, « dans ce trou perdu que l’autorité militaire avait osé appeler colonie agricole », ils « n’[étaient] pas près de l’atteindre et peut être qu’[ils ne l’atteindraient] jamais », ce paradis. !

Eux qui avaient tout quitté pour tenter cette aventure au mépris de toutes les préventions que les uns et les autres avaient soulevées ! Un déracinement d’autant plus lourd que le dépaysement était absolument total. Même la terre qu’ils connaissaient bien là d’où ils venaient, même la terre ils ne la reconnaissaient pas. Jusqu’à ce qu’elle leur fasse même peur !

Cette terre où il avait fallu enterrer un premier corps : celui, sans tête, de Germaine qui avait voulu finir de laver son linge au ruisseau sans la protection des soldats et qui avait été sauvagement martyrisée par une « bande de guenilleux » avec leurs yatagans.

Cette terre que des soldats de la République parcouraient avec obstination de village en village où leurs exactions n’avaient rien à envier à celles subies ailleurs par les colons. En représailles ! Mais qui était l’œuf, qui était la poule ? Dans un cycle sinistre, les horreurs des uns succédaient aux horreurs des autres, sans autre succès que d’envenimer chaque jour un peu plus les rancœurs réciproques, les soifs sans fin de vengeance, les démonstrations de haine et de barbarie toujours plus innombrables, indescriptibles, inopérantes.

La barbarie de la guerre

Mathieu Belezi a situé son roman dans une période sombre de l’Histoire que rares doivent être ceux qui en ont ne serait-ce qu’un aperçu tant tout cela a été masqué par d’autres évènements qui se sont déroulés au même endroit, quasi un siècle plus tard, et qu’on a quand même fini par appeler guerre.

Une avalanche de barbarie dont les informations quotidiennes, aujourd’hui, nous rappellent que rien n’est fini ! Que la paix des hommes n’est qu’un conte de fées pour endormir les enfants. Et que des dirigeants sanguinaires, imbus de leur pouvoir, mais à l’abri de leurs palais ou d’une muraille de corps de fanatiques, continuent à infliger férocement de nombreuses exactions à des populations qui n’aspirent qu’à la quiétude, à la sécurité, voire à une paix réelle !

Rien n’a changé en ce bas monde où la vérité n’est que celle du plus fort, de celui qui, provisoirement, est en situation de prendre le dessus jusqu’au jour où le balancier du temps repartira en sens inverse pour rebattre le cartes et engager une marche à reculons dont les victimes seront toujours les mêmes. Et si un dictateur est parfois concerné, c’est toujours parce qu’il y en a un autre, derrière la porte du palais, qui attend avec impatience, avec avidité, avec fureur, de prendre la place.

Violences coloniales

Chaque page de ce livre peut être lu comme une dénonciation de ces violences coloniales : des terres qui sont données à des nouveaux venus, des militaires qui font régner un ordre nouveau, des autochtones qui se rebiffent, des villages exterminés, des colonies mises à sac, des récoltes détruites, des vies interrompues d’un côté et de l’autre dans une spirale infernale.

Avec, d’un côté comme de l’autre, toutes les meilleures justifications du monde, tous les appels à Dieu (mais où est-il donc celui-là ?!), toutes les promesses de lendemains éclatants. Mais toujours ces cimetières qui finissent par contenir plus de pensionnaires que les villages de vivants.

La quatrième de couverture nous dit que « depuis plus de vingt ans, Mathieu Belezi construit une œuvre romanesque dédiée à la folie des hommes ». Oui, c’est bien une folie que celle-là ! Et sans avoir, auparavant, lu aucun de ses précédents ouvrages, je prédis, sans risque aucun de me tromper, qu’il a encore devant lui de la matière pour vingt, cinquante, cent, mille ouvrages à venir pour poursuivre son œuvre et notre calvaire d’(in)humanité.

À l’évidence, il ne semble pas possible de sortir de cette terrible lecture totalement indemne.