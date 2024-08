Les âmes féroces n’ont pas dit leur dernier mot

Je n’avais rien vu venir. Rien dans l’air n’avait changé, il n’y avait eu aucun signe avant-coureur, aucun indice. Une vie en moins, ça ne fait pas dévier la marche du monde. À cet instant, tout ce que je me demandais c’était à quel endroit je pourrais emmener Janis quelques jours pour lui changer les idées et il ne me venait qu’une envie de pêcher qui n’allait pas lui plaire.

Voici comment débute cette histoire : c’est un jour comme un autre. À Mercy, personne ne pourrait s’attendre à une telle nouvelle. Non, pas ici. Cette mort soudaine, d’ailleurs, ne s’explique pas. Pourtant, l’autopsie montre que la cause de décès n’est pas la noyade. Alors l’enquête commence, la shérif Lauren Hobler aux commandes. Une shérif qui a récemment pris son poste et qui, bien malheureusement, ne fait pas l'unanimité. En plus d’être une femme, son orientation sexuelle lui vaut des regards désagréables.

Débute alors un travail de questionnement, d’observation, dans l’espoir de retrouver la personne qui a causé la mort de Leo, si discrète. Avec ses beaux cheveux noirs, reconnaissables entre mille, elle ressemble énormément à sa mère : une femme italienne venue aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Une mère, surtout, qui a quitté le foyer une nuit d’hiver, sans laisser de trace.

En été surgit un coupable idéal : Benjamin Chapman, professeur de français, homme cultivé et plutôt charmant. Débarqué récemment, il échange beaucoup avec Leo : on apprendra plus tard qu’il l’aidait non seulement à apprendre l’italien, mais qu’il lui recommandait aussi de nombreuses lectures pour élargir ses connaissances. On apprendra aussi que sa présence à Mercy, où il dénote grandement, n’est pas sans raison : des accusations de détournement de mineurs refont surface, et voici que cet auteur devient la personne la plus suspecte de la ville.

À l’arrivée de l’automne, la parole est donnée à Emmy Ellis, la meilleure amie de Leo. Les deux adolescentes se connaissent depuis toujours, ont grandi dans le même berceau. Leurs parents, grands amis au départ, ont finalement coupé les ponts du jour au lendemain. Une histoire d’argent – ou peut-être est-ce autre chose ? Emmy qui, en hiver 2007, avait disparu sans laisser de trace pendant une semaine entière avant de refaire surface. Emmy qui, bien qu’elle avait encore tant d’amour pour Leo, ressentait aussi bien d’autres émotions conflictuelles, après avoir surpris une conversation qui n’était pas faite pour ses oreilles.

Enfin arrive l’hiver et son impardonnable froideur. Sombre, glaçante, cette saison accueille la parole de Seth, le père de Leo. À travers ses yeux, nous découvrons tous les évènements qui ont mené à des disputes, des moments de doute, des difficultés financières insurmontables. Nous découvrons aussi ce père, seul face à sa fille, accablé de tristesse et guidé par un désespoir assourdissant.

Après Blizzard, merveilleux premier roman signé par Marie Vingtras en 2021, Les âmes féroces est tout aussi passionnant. Véritable autopsie de l’âme humaine, cette nouvelle enquête est un roman choral découpé en quatre saisons. Avec des prémices pourtant classiques – une jeune fille sans problème, dans une petite ville simple et sereine –, l’autrice nous prouve que toutes les âmes connaissent une certaine complexité.

Rien n’est tout blanc ou tout noir, au contraire : c’est l’essence même des êtres humains qui se retrouvent dans ce roman.

Un grand bravo pour ce moment de lecture !