"La grande biographie exhaustive qui manquait sur Alain Delon"

150 interviews inédites, dont des témoins qui s’expriment pour la première fois, de nombreuses révélations sur son parcours en Indochine, ses relations avec le Milieu, ses amours clandestines, ses amitiés, son comportement sur les tournages, ses passions… Voici la promesse de l'éditeur pour cette biographie.

Fruit de dix années de recherches, elle retrace en effet minutieusement la vie d’un homme dont l’existence continue de captiver les foules. Elle suit pas à pas un individu qui aspirait à un destin hors du commun et qui l’a réalisé à travers une série de rencontres marquantes avec des figures telles que Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville et René Clément.

Les choix judicieux, les paris audacieux surtout, les passions dévorantes et les séparations douloureuses jalonnent son parcours. Au-delà du mythe, le portrait authentique d’un homme complexe et énigmatique se révèle, oscillant entre chaleur humaine et froideur...

Philippe Durant est un journaliste spécialisé dans le cinéma, et auteur de plusieurs ouvrages remarqués sur le cinéma français, tels que La bande à Gabin (près de 25.000 exemplaires vendus grand format et poche selon Edistat), publié chez Sonatine, ainsi que Belmondo (près de 4500 exemplaires cédés grand format et poche) et Le petit Audiard illustré par l’exemple (plus de 40.000 exemplaires vendus grand format et poche), édités chez Nouveau Monde éditions.

Parmi les précédents livres qui se sont intéressés à la personne d'Alain Delon, on peut citer Alain Delon - Amours et mémoires, de Denitza Bantcheva et Liliana Rosca (La Martinière), Alain Delon - En clair-obscur, de Laurent Galinon (Mareuil éditions), le beau livre Alain Delon - Le dernier guépard, de Baptiste Vignol (Gründ), ou encore L'encyclopédie Alain Delon, signé Patrice Leconte.

Docteur Alain, Mister Delon

Le parcours d'Alain Delon est jalonné de films majeurs qui du Guépard au Samouraï, du Clan des Siciliens à M. Klein, de Borsalino à La Piscine, ont mis en valeur son talent et son aura.

Mais Alain Delon, c’était aussi un homme d’affaires avisé, un grand collectionneur d’œuvres d’art, un amateur de chevaux et de chiens, un organisateur de rencontres sportives, un producteur audacieux… Une sorte de touche-à-tout à l’esprit bouillonnant qui osa relever sans cesse de nouveaux défis.

Ses relations avec les femmes et avec sa propre famille ont souvent été chaotiques voire explosives. Des amours effrénés et des règlements de compte brutaux. Parce qu’un caractère aussi tranchant ne pouvait se contenter de demi-mesures...

À ce spectaculaire panorama s’ajoutent ses amitiés sulfureuses avec de grands voyous. Il est entendu, par exemple, par la justice lors de l’affaire Markovic, scandale survenu dans les années 1960 en France, impliquant des rumeurs de soirées orgiaques et de chantage affectant des personnalités politiques, notamment le beau-frère du président Charles de Gaulle...

Nouveau Monde résume : « Dernière grande star du cinéma français, il en était aussi l’une des personnalités les plus controversées. Adulé par les uns, vilipendé par les autres, il a imposé sa marque et sa façon de faire tout au long d’une carrière exceptionnelle. »

Bref, un parcours exceptionnel, unique dans les annales du septième art français...

Crédits photo : Domaine Public