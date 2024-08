Editis et Le Monde ressuscitent Simenon

Georges Simenon, troisième auteur francophone le plus traduit internationalement, a vu ses œuvres adaptées en plus de 70 films cinématographiques et en plus de 350 productions télévisuelles.

Les couvertures de cette collection sont l'œuvre de l'artiste Jacques de Loustal. Chaque volume inclut un dossier éditorial rédigé par Benoît Denis, professeur à l'Université de Liège et directeur du Centre d'études consacré à Georges Simenon. La supervision de la collection est assurée par John Simenon, fils de l'écrivain.

Le premier volume, intitulé Le Passager du Polarlys, sera disponible à la vente le 21 août pour 2.99€. Ce roman combine une intrigue policière avec des thèmes d'amour, de psychologie, et de mystère. Les parutions suivantes se feront tous les 15 jours, avec La Mort de Belle au prix de 6.99€ disponible le 4 septembre, Les Volets verts à 10.99€ le 18 septembre, et La Neige était sale également à 10.99€, le 2 octobre.

La distribution de cette collection se fera par les marchands de journaux pour une durée d'un mois, ainsi que par abonnement sur le site.

En 2023 déjà, John Simenon, fils de Georges Simenon, lançait chez Dargaud une collection dédiée aux adaptations en bande dessinée des « romans durs » de son père, à l'occasion du 120e anniversaire de sa naissance.

Georges Simenon, né en 1903 à Liège, en Belgique, et décédé en 1989 en Suisse, est un des auteurs les plus prolifiques et influents de la littérature francophone du XXe siècle.

Avec plus de 500 titres à son actif, dont les célèbres Maigret qui suivent les enquêtes d'un commissaire de police parisien, il a su captiver un public international par ses récits incisifs et son exploration des abysses de la psyché humaine.

Ses œuvres, caractérisées par une économie de style et une acuité psychologique, plongent souvent le lecteur dans des atmosphères sombres et introspectives.