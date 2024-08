Harry Potter : la première phrase du livre fut supprimée

Le premier opus de la saga, Harry Potter à l’école des sorciers, n’a pas tout à fait commencé tel que vous l’avez lu. Ce dimanche 18 août, un dossier spécial à l’occasion des 50 ans de la liste des best-sellers du Sunday Times, a été publié. Il dévoilait les 100 livres les plus vendus de ces cinq dernières décennies.

Parmi les romans présents dans la liste, figure le premier tome de la saga Harry Potter : Harry Potter à l’école des sorciers. Voilà donc son autrice, J.K. Rowling, interviewée dans les colonnes du journal du dimanche. Dans cet entretien, elle revient sur la création de son premier roman, les figures littéraires qui ont influencé son style — citant par exemple Charles Dickens ou Jane Austen — et dévoile quelques secrets d’écriture encore jamais révélés.

« Je perdais constamment espoir »

Pour la rédaction de son premier tome, J.K. Rowling avoue avoir « constamment perdu espoir. Je le mettais souvent de côté, mais cela arrivait de moins en moins souvent au fur et à mesure que j’y travaillais. Puis, le livre, ou moi-même, s’est enflammé, et j’ai cessé de douter. »

De fait, l’autrice a connu quelques déceptions avec ce premier opus, qui ne trouvait aucune maison pour l’éditer, jusqu’à ce que Bloomsbury repère le potentiel de l’ouvrage. C’est finalement en 1997 que le jeune sorcier a trouvé sa place dans les librairies anglophones.

Un an plus tard, Poudlard dévoilait son univers empli de magie aux lecteurs français. Dans une traduction de Jean-François Ménard pour les éditions Gallimard, les mésaventures des élèves de la meilleure école de magie ont séduit le cœur des jeunes (et moins jeunes) lecteurs, cumulant environ 9 millions de ventes en France (source : edistat), avant d’être adapté sur grand écran en 2001 par Chris Columbus.

Plaisir d’écrire

Si, dès le premier livre, l’autrice « savait déjà comment le septième tome se terminerait », elle s’est laissé « suffisamment de liberté » pour s’amuser en « créant au fur et à mesure ».

Mais toutes ces prises de liberté n’ont pas été couronnées de succès. Preuve en est, elle confie : « La première phrase que j’ai écrite n’a pas été retenue dans le livre ». Aujourd’hui, les lecteurs qui découvrent l’univers d’Harry Potter sont introduits dans le monde magique par la phrase suivante : « Mr et Mrs Dursley, qui habitaient au 4, Privet Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu’ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. »

Mais, avant toutes corrections, J.K. Rowling avait écrit : « The Potter family lived in Darke's Hollow » (trad : « La famille Potter vivait à Darke's Hollow »), qui était le nom initial de Godric’s Hollow. Une tendance qui s’est inversée à la clôture de la saga : « La dernière phrase que j’ai écrite est littéralement la dernière phrase publiée dans Les Reliques de la Mort. »

L’écrivaine britannique raconte avoir pris beaucoup de plaisir à imager ses personnages dans les compétitions sportives. À l’image des jeunes sorciers, elle s’est amusée autant qu’eux dans les innombrables parties de Quidditch : « Je me souviens avoir ressenti une immense joie après avoir décrit le premier match de Quidditch, qui a coulé de ma plume sans nécessiter beaucoup de révisions. » Une joie d’écrire mêlée à un engagement personnel très fort, qui ont probablement contribué à l’immense succès de la série.

L’arrivée du succès : un moment « flou »

Mais, quand il s’agit d’évoquer sa notoriété, J.K. Rowling préfère l’humilité : « j’étais timide à l’idée de me qualifier d’écrivain. Même après avoir été publiée, j’hésitais à le dire tout haut, car j’avais désiré cela depuis si longtemps, et je ne voulais pas me porter malchance. »

Alors, forcément, quand ledit succès si ardemment désiré a frappé à la porte, tout est devenu « un peu fou ». Elle détaille : « remporter le Smarties Book Prize en 1997 a été un moment crucial, puis j’ai reçu une avance record aux États-Unis ». Une « success-story » qu’elle qualifie de période relativement « floue », reflétant l’engouement soudain et imprévisible qu’a suscité l’ensemble de son œuvre.

6 tomes plus tard, l’autrice britannique a vendu plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde entier, ce qui en fait l’une des séries de livres les plus vendues de l’histoire.

