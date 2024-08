Livres dans la Boucle, festival littéraire au carrefour des confluences créatives

Livres dans la Boucle revient en 2024 pour une neuvième édition plus inspirée que jamais, toujours étroitement liée à l’événement que constitue la rentrée littéraire. L’incontournable rendez-vous bisontin a battu son record d'affluence en 2023 avec plus de 33.250 visiteurs, et accueille cette année encore une pléiade d'auteurs de premier plan.

Du 20 au 22 septembre, la ville vibrera au rythme des échanges, des découvertes et des rencontres inédites, où la littérature dialogue avec la musique, le cinéma, le théâtre, le dessin et le chant...

Sous la présidence de Bernard Minier, l'édition 2024 promet une immersion totale dans un univers où se croisent les genres et se réinventent les expressions : Livres dans la Boucle marie la tradition littéraire à la modernité des arts, offrant une expérience unique qui célèbre les talents émergents comme les voix confirmées. Lecteur assidu ou simple curieux, voici la parfaite occasion pour plonger dans un bain de créativité et repartir avec des histoires plein les poches !

Le cadavre d’un cheval sans tête, accroché à une falaise, à plus de 2000 mètres d’altitude... L’image vit encore avec netteté dans la tête des lecteurs de Glacé, le premier roman de Bernard Minier (XO, 2011), considéré par le Sunday Times comme l’un des 100 meilleurs polars écrits depuis 1945. C’est que l’homme a marqué le paysage littéraire à coup de récits oppressants et d’atmosphères inquiétantes, où les décors urbains et naturels deviennent des personnages à part entière.

Traduit en 25 langues, celui qui s’est imposé comme l’un des auteurs incontournables du thriller français est né en 1960 au pied des Pyrénées. On lui doit aussi Le Cercle (XO, 2012), N’éteins pas la lumière (XO, 2014) ou encore Nuit (XO, 2020) et La Vallée (XO, 2020) qui mettent en scène le commandant Servaz, policier lettré et humain, en butte à d’épouvantables crimes.

À la rencontre des lecteurs et de tous les publics on retrouvera des noms emblématiques : Olivier Norek, Kamel Daoud, Yann Queffélec, Cécile Coulon, Philippe Jaenada, Alice Zéniter, Olivier Adam, Claudie Gallay ou encore Gaël Faye, sans oublier les écrivains édités en région. Côté jeunesse et bande dessinée, Peggy Nille et Erik Lhomme figureront parmi les têtes d’affiche, en compagnie de nombreux auteurs et illustrateurs.

Cette année est exceptionnelle, voyant le festival s’installer pour la première fois de son histoire sous la vaste canopée de Chamars. Les mille mètres carrés du grand chapiteau bénéficieront de tout le charme bucolique de ce nouvel emplacement, en restant connectés aux lieux de rencontres traditionnels tels que le Scènacle, La Comédie ou encore la Cité des Arts.

Véritable vitrine de la diversité et de l'éclectisme, Livres dans la Boucle célèbre la littérature sous toutes ses formes artistiques, mêlant musique, danse, théâtre, dessin et chant. Les auteurs y sont invités à présenter leurs œuvres à travers des performances et des lectures inédites, promettant une programmation riche en expériences étonnantes et immersives. Et pour présider cette avalanche chamarrée, rien de tel que de faire appel à l’un des maîtres du noir...

Retrouver le programme de ces trois journées :

Le programme complet est également disponible sur le site de la manifestation, avec les dates, horaires et lieux de ces trois spectacles incontournables.

DOSSIER - Livres dans la boucle : Besançon au coeur de la rentrée littéraire