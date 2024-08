Les vagues inquétudes du "Père de la nouvelle japonaise"

À la seconde tentative, il réussit son suicide, et laisse deux mots : « Vague inquiétude. » Celui qui a donné son nom au prix littéraire le plus prestigieux de son pays, a beaucoup raconté ses derniers mots, et leurs multiples expressions, du mutisme mélancolique, en passant par la bouffonnerie, jusqu'au craquage violent.

Par exemple dans ce recueil de huit nouvelles datées entre 1915 et 1923, rééditées dans la collection poche de Cambourakis, Les Grenouilles (trad. Catherine Ancelot et Silvain Chupin).



La première du recueil, et peut-être la meilleure, raconte la tragi-comique histoire de Heikichi Yamamura, avec sa bouille ronde, son crâne un peu dégarni et ses pattes-d'oie. Ce menteur pathologique, complaisant avec tout le monde, ne peut s'empêcher d'exécuter une danse grotesque quand il a trop bu...

Cependant, si Heikichi buvait, ce n'était pas uniquement, comme il le disait, par nécessité physiologique. Psychiquement non plus, il ne pouvait se passer de boire. En effet, l'alcool lui donnait de l'assurance et lui permettait de se sentir un peu moins gêné avec les gens. (...) Il dansait quand il en avait envie. Il dormait quand bon lui semblait. Personne ne lui en faisait le reproche. Pour lui, c'était la chose la plus agréable qui soit. Mais en quoi était-ce si agréable ? Il n'aurait su le dire.

Une autre raconte des samourais qui s'entredéchirent pour l'amour ou la haine des poux... Des grenouilles se racontent, dans la suivante, des histoires comme nous autres. Suivent deux monologues pour un amour à mort qui ne dit pas son nom, un seisme qui n'est que la projection de l'ébranlement d'un homme mesquin, l'invitation à un voyage pour l'autre monde, un souvenirs d'enfance d'un correcteur de maison de presse tokyoïte, un messager du royaume des morts qui se fait endormir par deux malines...

Ryūnosuke Akutagawa avance sur deux jambes : l'influence des grands auteurs d'occident qu'il aime, et l'héritage de son pays, Dans chaque nouvelle se glisse des éléments historiques et culturels qui donnent un relief aux introspections psychologiques.

On invoque Ono no Komachi, poétesse du IXe siècle à la beauté légendaire, Endo Morito, guerrier du XIIe siècle, La fête de la contemplation des fleurs de cerisier, les querelles des fiefs au XIXe siècle, le bodhisattva de la compassion, ou encore le grand roi Enma, divinité qui règne sur l'enfer et juge les morts...

Le pudique Ryūnosuke Akutagawa partage un mal-être, une nostalgie, un remords ou une folie, avec prévenance, même quand il se montre incisif.