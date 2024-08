Netflix révèle les premières images de son Pedro Páramo

Réalisé par Rodrigo Prieto, ce drame basé sur le roman de 1955 met en vedette Manuel García Rulfo dans le rôle-titre, et Tenoch Huerta dans celui de Juan Preciado.

Le réalisateur est avant tout connu pour son travail en tant que directeur de photographie, sur des films d'Alejandro González Iñárritu, Martin Scorsese ou encore Ang Lee. Il a été nominé à plusieurs reprises pour les Oscars, notamment pour The Irishman en 2020 et Killers of the Flower Moon en 2024.

La distribution est complétée par Ilse Salas, Mayra Batalla, Héctor Kotsifakis, Roberto Sosa, Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Noé Hernández et Yoshira Escárrega. Le film est produit par Stacy Perskie de Redrum Production et Rafael Ley de Woo Films.

Sa production a débuté en mai 2023. Mateo Gil, initialement attaché à écrire et diriger une version du projet en 2007 qui n'avait finalement pas abouti, signe le scénario de cette adaptation, qui sera disponible sur la plateforme Netflix.

Le roman se déroule dans le village fictif de Comala, où le protagoniste, Juan Preciado, se rend pour retrouver son père, Pedro Páramo, à la demande de sa mère mourante. À son arrivée, Juan découvre que Comala est un village fantôme, hanté par les âmes des morts, y compris celle de son père, un puissant cacique. Le roman est célèbre pour sa structure narrative complexe, mélangeant réalité, souvenirs et hallucinations, et pour son utilisation innovante du monologue intérieur et des voix multiples.

Cette œuvre est considérée comme une pierre angulaire du réalisme magique, avec sa prose poétique et son ambiance surréaliste influença de nombreux écrivains latino-américains, notamment un certain Gabriel García Márquez.

Le roman a déjà été adapté plusieurs fois auparavant. La première tentative remonte à 1967, qui mettait en vedette John Gavin, ainsi qu'Ignacio López Tarso. Dix ans plus tard, José Bolaños relança une adaptation qui lui valut six nominations aux Ariel Awards. Il remporta les prix de la Meilleure photographie, de la Meilleure scénographie et du Meilleur cadre. En 1981, une nouvelle version fut réalisée par Salvador Sánchez.

Juan Rulfo est un écrivain et photographe mexicain né en 1917 à Sayula, Jalisco, et décédé en 1986. Bien que son œuvre littéraire soit relativement restreinte, comprenant principalement deux ouvrages majeurs, le recueil de nouvelles Le Llano en flammes, publié en 1953, et Pedro Páramo, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands auteurs latino-américains du XXe siècle.

Ses textes ont su capter l'essence des paysages et des vies des gens dans les régions rurales du Mexique, marquées par la violence et la pauvreté.

Crédits photo : Netflix